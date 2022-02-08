Двомовність — перевага чи недолік? Комаровський про дитячий білінгвізм

Практично щодня можна зустріти рекламу, яка запевняє нас, що вивчити іноземну мову можна хоч і за кілька днів. Однак ті, хто її дійсно довго намагається опанувати, знають: це довгий і часом непростий процес. Особливо коли навчання починаєш у дорослому віці.

Інша справа, коли дитина вчить декілька мов змалечку, коли мозок ще не навантажений зайвою інформацією і поглинає все нове, як губка. Чи варто прищеплювати своїй дитині білінгвізм та як це зробити, пояснив на своїй сторінці в Instagram доктор Комаровський.

Що таке дитячий білінгвізм

Дитячий білінгвізм/двомовність — явище, коли дитина з моменту народження знайомиться з двома мовами, опановує їх однаково рівномірно та використовує по черзі залежно від ситуації.

Як ввести другу мову у життя дитини

Як стверджує доктор Комаровський, оволодіти двома мовами може будь-яка дитина й особливі таланти для цього не потрібні.

Найважливіше, щоб батьки говорили зі своєю дитиною так, як зручно. Не потрібно створювати особливих правил чи обмежень, оскільки малюк вчитиме мову вже тоді, коли просто постійно чутиме якусь мову.

Тож навчання можна розподілити між батьками, коли хтось один говоритиме однією мовою, а інший — другою.

Ще один варіант виховання білінгвізму передбачає чергування мов між днями.

Однак найпростіше — просто використовувати дві мови одночасно.

У будь-якому разі малюк на певному етапі буде змішувати мови. І це не має когось лякати чи засмучувати. Потім природним чином вони розділяться і дитина зможе використовувати їх за потреби залежно від ситуації.

Чи сповільнює розвиток дитини таке виховання

Доктор Комаровський запевняє, що дитяча двомовність ніяк не сповільнює розвиток дитини, але й не робить її розумнішою.

Крім того, дитячий білінгвізм не створює якогось особливого навантаження на нервову систему дитини.

У будь-якому разі знання двох мов — серйозна перевага, що розширює культурні та професійні можливості людини. Тому якщо члени сім’ї володіють декількома мовами й можуть спілкуватися з дитиною, використовуючи їх, — такою можливістю не варто нехтувати.

Окрім того, сучасні батьки все частіше турбуються не лише про вивчення мов, а й намагаються знайти якомога більше корисних занять для своєї дитини. Якщо тобі цікаво, як виховати свідомого українця, читай, які ще існують цікаві ігри для дітей.