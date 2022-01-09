Не лише гімнастика та англійська. Цікаві ігри, аби виховати маленького українця

Сучасні батьки часто піклуються про всебічний розвиток своєї дитини. Гімнастика, футбол, англійська, ще й ментальна арифметика — це не повний перелік гуртків, які часто відвідують середньостатистичні українські дошкільнята.

Але крім емоційного й інтелектуального розвитку, в дитині можна і треба виховувати справжнього свідомого громадянина.

Як це зробити? Портал для розвитку дошкільнят НУМО підготував низку цікавих ігор для тебе та твоєї дитини.

— У перші роки життя треба закласти любов, повагу й гідне ставлення до членів сім’ї, а також до своєї Батьківщини.

Належність до країни, її історії та цінностей зміцнює відчуття власної цінності.

Тож, крок 1. Дізнайтеся, в якому місті та на якій вулиці живе дитина.

Разом із малечею пошукайте історію назви вулиці, на якій живете.

Намалюйте мапу прогулянки від будинку до садка і позначте номер будинку й назву вулиці.

Зробіть поштову скриньку, в яку вкладатимете листи й малюнки один одному. Зазначте на скриньці власну адресу.

Крок 2. Дізнайтеся назву країни, в якій живе дитина, як називається населення (українці).

Покажіть дитині різні країни на мапі світу. Запропонуйте знайти Україну.

А ще — пограйте у “Подорож”. Покладіть на підлогу подушки, які позначатимуть різні країни. На кожній подушці розмістіть прапор країни. Дізнайтесь, як привітатися мовою кожної з країн. Буде дуже весело вітатися, перестрибуючи з подушки на подушку.

Крок 3. Познайомитися з державними символами (герб, прапор, гімн).

Роздивіться з дитиною герб України.

А потім зробіть герб власної родини. Разом обговоріть, що символізує кожна частина вашого сімейного герба.

Крок 4. Дізнатися про столицю України та інші великі міста.

Спробуйте сходити на дитячі екскурсії. Заздалегідь вибирайте маршрут або цікаві об’єкти та позначайте їх у спеціальному журналі чи мапі.

Не забудьте взяти з собою улюблену іграшку дитини та фотографуйте її в різних місцях. А потім разом створіть альбом подорожей іграшки.

Крок 5. Дізнайтеся більше про багатства країни, про те, чим Україна славиться та пишається.

Пошукайте разом відомості про відкриття, які зробили діти України.

Розкажіть малечі про винаходи, якими пишається країна (наприклад: літак Мрія, гасова лампа тощо).

Крок 6. Досліджуйте світ разом.

Запропонуйте дитині намалювати мапу світу, який вона вигадає сама. Разом доберіть назву;

А потім беріться за мапу нашої країни: її можна розфарбувати, змалювати на карті типових для нашої місцевості тварин, людей, машин;

Доповнюйте мапу, читаючи книжки про Україну — згадайте про птахів, рослин та комах. Запропонуйте малечі намалювати тварин, птахів чи рослини, яких вони бачили на вулиці, біля моря, у лісі.

Крок 6. Познайомтеся зі світом, як сукупністю держав і народів.

Ще одна гра Подорож. Уявіть, що разом з дитиною подорожуєте світом: перепливайте (на килимі або на подушці) моря й океани. Коли “прибуваєте” в якусь країну, один з її мешканців (іграшка) розповідає про країну найголовніше.

Гра Квітка. Уявімо, що дитина — це квітка. Нехай малеча її намалює. А якою квіткою був би тато?

Поясніть дитині, що на галявині можуть рости різні квіти, і є місце для будь-якої квітки. Вони всі різні, але важливі.

Так і люди своїм різноманіттям створюють гарний візерунок. Немає кращих чи гірших.

Усі народи мають схожі потреби (здоров’я, щастя тощо) і набагато більше спільних рис, ніж відмінностей. Роблячи щось разом, ми підтримуємо одне одного.

Ще одна важлива навичка — читання. Якщо ви хочете, аби дитина опанувала її, троє популярних українських авторів дитячої та підліткової літератури розповіли, як заохотити дитину до читання та з чого варто починати знайомство із книжками.