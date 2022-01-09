Не лише гімнастика та англійська. Цікаві ігри, аби виховати маленького українця

Сучасні батьки часто піклуються про всебічний розвиток своєї дитини. Гімнастика, футбол, англійська, ще й ментальна арифметика — це не повний перелік гуртків, які часто відвідують середньостатистичні українські дошкільнята.
Але крім емоційного й інтелектуального розвитку, в дитині можна і треба виховувати справжнього свідомого громадянина.
Як це зробити? Портал для розвитку дошкільнят НУМО підготував низку цікавих ігор для тебе та твоєї дитини.
— У перші роки життя треба закласти любов, повагу й гідне ставлення до членів сім’ї, а також до своєї Батьківщини.
Належність до країни, її історії та цінностей зміцнює відчуття власної цінності.
Належність до країни, її історії та цінностей зміцнює відчуття власної цінності.
Поясніть дитині, що на галявині можуть рости різні квіти, і є місце для будь-якої квітки. Вони всі різні, але важливі.
Так і люди своїм різноманіттям створюють гарний візерунок. Немає кращих чи гірших.
Так і люди своїм різноманіттям створюють гарний візерунок. Немає кращих чи гірших.
Усі народи мають схожі потреби (здоров’я, щастя тощо) і набагато більше спільних рис, ніж відмінностей. Роблячи щось разом, ми підтримуємо одне одного.
Ще одна важлива навичка — читання. Якщо ви хочете, аби дитина опанувала її, троє популярних українських авторів дитячої та підліткової літератури розповіли, як заохотити дитину до читання та з чого варто починати знайомство із книжками.