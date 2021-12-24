Сенсорика, емоційний розвиток, математика. Зазирни на нову платформу з розвитку дошкільнят НУМО

Нещодавно Міністерство освіти і науки спільно з ЮНІСЕФ Україна запустили платформу під назвою НУМО, яка має на меті допомогти батькам гармонійно розвивати навички в дітей та підготувати їх до школи.

Для кого буде корисно скористатися платформою?

Платформа виконуватиме роль помічника для батьків дітей 3-6 років та для вихователів у дитсадках. Вона має допомогти підібрати правильну методику до конкретної ситуації розвитку дитини дошкільного віку.

Як користуватися платформою?

НУМО-сайт

Виберіть на сайті навичку, яка вас цікавить. Подивіться відеоролик, який пояснює необхідність певної навички та методи її формування. Ознайомтеся із кроками її розвитку детальніше. Прочитайте десять порад Розкажи — Зроби — Спитай про те, як її розвинути.

Окрім того, створено серію постерів, що покликані розповісти батькам про важливі для гармонійного розвитку навички, якими має володіти дитина дошкільного віку.

Для прикладу, обираємо цифрову грамотність. Без неї зараз ні кроку. Завдання батьків у цьому ніжному віці полягає в тому, аби дитина навчилася безпечно користуватися цифровими технологіями під наглядом дорослих. Як це зробити – дивіться у відео.

НУМО-бот

Numo_bot покликаний розсилати чіткі й зрозумілі вправи щодо того, як розвинути ту чи іншу навичку в дошкільняти.

Зайдіть у чат-бот за посиланням або ж знайдіть його у пошуковому рядку (бажано з телефона). Натисніть кнопку Розпочати , або ж /start . Введіть ім’я та вік дитини. За бажанням можете пройти опитування щодо навичок та здібностей дитини. Читайте загальний каталог порад або ж індивідуально підібрані ідеї для розвитку саме вашої дитини.









Навіщо користуватися платформою?

Як зазначив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, необхідно розвивати дошкільну освіту в контексті Нової української школи. Оскільки дітей необхідно готувати насамперед до школи та до життя.

Результатом якісної дошкільної освіти є готовність дитини до подальших етапів життя, пов’язаних зі здобуттям нових знань та формуванням навичок і вмінь.

Тому завдяки платформі буде легко обрати індивідуальну методику та вправи для розвитку вашої дитини і її підготовки до різних життєвих ситуацій.

Часом батькам здається, що вони недостатньо приділяють увагу своїй малечі. У такому разі варто прочитати поради відомого психолога Дмитра Карпачова про те, як якісно проводити час з дитиною.