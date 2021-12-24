Сенсорика, емоційний розвиток, математика. Зазирни на нову платформу з розвитку дошкільнят НУМО

Нещодавно Міністерство освіти і науки спільно з ЮНІСЕФ Україна запустили платформу під назвою НУМО, яка має на меті допомогти батькам гармонійно розвивати навички в дітей та підготувати їх до школи.
Платформа виконуватиме роль помічника для батьків дітей 3-6 років та для вихователів у дитсадках. Вона має допомогти підібрати правильну методику до конкретної ситуації розвитку дитини дошкільного віку.
Окрім того, створено серію постерів, що покликані розповісти батькам про важливі для гармонійного розвитку навички, якими має володіти дитина дошкільного віку.
Для прикладу, обираємо цифрову грамотність. Без неї зараз ні кроку. Завдання батьків у цьому ніжному віці полягає в тому, аби дитина навчилася безпечно користуватися цифровими технологіями під наглядом дорослих. Як це зробити – дивіться у відео.
Numo_bot покликаний розсилати чіткі й зрозумілі вправи щодо того, як розвинути ту чи іншу навичку в дошкільняти.
Як зазначив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, необхідно розвивати дошкільну освіту в контексті Нової української школи. Оскільки дітей необхідно готувати насамперед до школи та до життя.
Результатом якісної дошкільної освіти є готовність дитини до подальших етапів життя, пов’язаних зі здобуттям нових знань та формуванням навичок і вмінь.
Результатом якісної дошкільної освіти є готовність дитини до подальших етапів життя, пов’язаних зі здобуттям нових знань та формуванням навичок і вмінь.
Тому завдяки платформі буде легко обрати індивідуальну методику та вправи для розвитку вашої дитини і її підготовки до різних життєвих ситуацій.
Часом батькам здається, що вони недостатньо приділяють увагу своїй малечі. У такому разі варто прочитати поради відомого психолога Дмитра Карпачова про те, як якісно проводити час з дитиною.