Сенсорика, эмоциональное развитие, математика. Загляни на новую платформу по развитию дошкольников НУМО

Недавно Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ Украина запустили платформу под названием НУМО, которая имеет целью помочь родителям гармонично развивать навыки у детей и подготовить их к школе.

Для кого будет полезно пользоваться платформой?

Платформа будет выполнять роль помощника для родителей детей 3-6 лет и воспитателей в детсадах. Она должна помочь подобрать правильную методику для конкретной ситуации развития ребенка дошкольного возраста.

Как использовать платформу?

НУМО-сайт

Выберите на сайте интересующий вас навык. Посмотрите видеоролик, объясняющий необходимость определенного навыка и методы его формирования. Ознакомьтесь с шагами развития подробнее. Прочтите десять советов Расскажи — Сделай — Спроси о том, как ее развить.

Кроме того, создана серия постеров, призванных рассказать родителям о важных для гармоничного развития навыках, которыми должен обладать ребенок дошкольного возраста.

Например, выбираем цифровую грамотность. Без нее сейчас ни шагу. Задача родителей в этом нежном возрасте состоит в том, чтобы ребенок научился безопасно пользоваться цифровыми технологиями под наблюдением взрослых. Как это сделать – смотрите в видео.

НУМО-бот

Numo_bot призван рассылать четкие и понятные упражнения относительно того, как развить тот или иной навык у дошкольника.

Зайдите в чат-бот по ссылке или найдите его в поисковой строке (желательно с телефона). Нажмите кнопку Начать или /start . Введите имя и возраст ребенка. По желанию можете пройти опрос по навыкам и способностям ребенка. Читайте общий каталог советов или подобранные индивидуально идеи для развития именно вашего ребенка.









Зачем пользоваться платформой?

Как отметил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, необходимо развивать дошкольное образование в контексте Новой украинской школы. Поскольку детей необходимо готовить в первую очередь к школе и жизни.

Результатом качественного дошкольного образования является готовность ребенка к дальнейшим этапам жизни, связанным с получением новых знаний и формированием навыков и умений.

Поэтому благодаря платформе будет легко выбрать индивидуальную методику и упражнения для развития вашего ребенка и его подготовки к разным жизненным ситуациям.

Иногда родителям кажется, что они недостаточно уделяют внимание своим малышам. В таком случае следует прочесть советы известного психолога Дмитрия Карпачева о том, как качественно проводить время с ребенком.