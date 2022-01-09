Не только гимнастика и английский. Интересные игры для воспитания маленьких украинцев

Современные родители часто заботятся о всестороннем развитии своего ребенка. Гимнастика, футбол, английский, еще и ментальная арифметика – это не полный перечень кружков, которые часто посещают среднестатистические украинские дошкольники.

Но кроме эмоционального и интеллектуального развития, в ребенке можно и нужно воспитывать настоящего сознательного гражданина.

Как это сделать? Портал для развития дошкольников НУМО подготовил ряд интересных игр для тебя и твоего ребенка.

— В первые годы жизни нужно заложить любовь, уважение и достойное отношение к членам семьи, а также к своей Родине.

Принадлежность к стране, ее истории и ценностям укрепляет чувство собственной ценности.

Итак, шаг 1. Узнайте, в каком городе и на какой улице живет ребенок.

Вместе с малышом поищите историю названия улицы, на которой живете.

Нарисуйте карту прогулки от дома в сад с указанием номера дома и названия улицы.

Сделайте почтовый ящик, в который будете складывать письма и рисунки друг другу. Укажите на ящике название улицы, номер дома и квартиры.

Шаг 2. Узнайте название страны, в которой живет ребенок, а также как называется население (украинцы).

Покажите ребенку разные страны на карте мира. Предложите найти Украину.

А еще – поиграйте в Путешествие. Положите на пол подушки, которые будут обозначать разные страны. На каждой подушке разместите флаг страны. Узнайте, как поздороваться на языке каждой из стран. Будет очень весело здороваться, перепрыгивая с подушки на подушку.

Шаг 3. Познакомьтесь с государственными символами (герб, флаг, гимн).

Внимательно рассмотрите с ребенком герб Украины.

А потом попробуйте сделать герб собственной семьи. Обсудите, что символизирует каждая часть вашего семейного герба.

Шаг 4. Узнайте больше о столице Украины и других крупных городах.

Попробуйте сходить на детские экскурсии. Заранее выбирайте маршрут или интересные объекты и отмечайте их в специальном журнале или на карте.

Не забудьте взять с собой любимую игрушку ребенка и фотографируйте ее в разных местах. А затем вместе создайте альбом путешествий игрушки.

Шаг 5. Узнайте больше о богатствах страны, о том, чем Украина славится и чем гордится.

Поищите вместе сведения об открытиях, которые сделали дети Украины.

Расскажите малышу об изобретениях, которыми гордится страна (например: самолет Мрия, керосиновая лампа и т.д.).

Шаг 6. Исследуйте мир вместе.

Предложите ребенку нарисовать карту мира, которую он придумает сам. Придумайте название этому миру;

А потом беритесь за карту нашей страны: ее можно раскрасить, а на карте нарисовать типичных для нашей местности животных, людей, машин;

Дополняйте карту, читая книги об Украине – дорисуйте птиц, растения и насекомых. Предложите малышу нарисовать животных, птиц или растения, которых он видел на улице, у моря, в лесу.

Шаг 6. Познакомьтесь с миром, как совокупностью государств и народов.

Еще одна игра Путешествие . Представьте, что вместе с ребенком путешествуете по миру: переплывайте (на ковре или подушке) моря и океаны. Когда прибываете в какую-то страну, один из ее жителей (игрушка) рассказывает о стране самое главное.

. Представьте, что вместе с ребенком путешествуете по миру: переплывайте (на ковре или подушке) моря и океаны. Когда прибываете в какую-то страну, один из ее жителей (игрушка) рассказывает о стране самое главное. Игра Цветок. Представим, что ребенок – это цветок. Пусть малыш его нарисует. А каким цветком был бы папа?

Объясните ребенку, что на лужайке могут расти разные цветы, и на ней есть место для любого цветка. Они все разные, но важные.

Так и люди своим разнообразием создают замечательный узор. Нет (людей) лучше и хуже.

Все народы имеют схожие потребности (здоровье, счастье и т.д.) и гораздо больше общих черт, чем отличий. Делая что-то вместе, мы поддерживаем друг друга.

Еще один важный навык – чтение. Если вы хотите, чтобы ребенок овладел им, трое популярных украинских авторов детской и подростковой литературы рассказали, как приучить ребенка читать и с чего следует начинать знакомство с книгами.