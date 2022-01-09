Не только гимнастика и английский. Интересные игры для воспитания маленьких украинцев

Современные родители часто заботятся о всестороннем развитии своего ребенка. Гимнастика, футбол, английский, еще и ментальная арифметика – это не полный перечень кружков, которые часто посещают среднестатистические украинские дошкольники.
Но кроме эмоционального и интеллектуального развития, в ребенке можно и нужно воспитывать настоящего сознательного гражданина.
Как это сделать? Портал для развития дошкольников НУМО подготовил ряд интересных игр для тебя и твоего ребенка.
— В первые годы жизни нужно заложить любовь, уважение и достойное отношение к членам семьи, а также к своей Родине.
Принадлежность к стране, ее истории и ценностям укрепляет чувство собственной ценности.
Принадлежность к стране, ее истории и ценностям укрепляет чувство собственной ценности.
Объясните ребенку, что на лужайке могут расти разные цветы, и на ней есть место для любого цветка. Они все разные, но важные.
Так и люди своим разнообразием создают замечательный узор. Нет (людей) лучше и хуже.
Так и люди своим разнообразием создают замечательный узор. Нет (людей) лучше и хуже.
Все народы имеют схожие потребности (здоровье, счастье и т.д.) и гораздо больше общих черт, чем отличий. Делая что-то вместе, мы поддерживаем друг друга.
Еще один важный навык – чтение. Если вы хотите, чтобы ребенок овладел им, трое популярных украинских авторов детской и подростковой литературы рассказали, как приучить ребенка читать и с чего следует начинать знакомство с книгами.