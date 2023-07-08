Это обязательно! Новый календарь профилактических прививок от Минздрава

Вакцинация — это способ защититься от опасных болезней, которые когда-то убивали многих людей, а медицина была бессильна.
В Украине определен перечень десяти опасных болезней, от которых предусмотрена обязательная вакцинация детей. По рекомендациям ВОЗ обновили национальный календарь профилактических прививок.
Когда нужно вакцинировать детей от гепатита B, туберкулеза и других болезней, какие изменения ввели и для чего они нужны, подробно рассказали в центре общественного здоровья Минздрава Украины.
Изменения в календаре прививок основываются на международном опыте проведения иммунизации. Благодаря изменениям Украина будет соответствовать опыту Европы. Более того, они помогут увеличить долю своевременно привитых детей.
Это возможно благодаря использованию комбинированной многокомпонентной вакцины, которая будет защищать сразу от нескольких болезней одновременно.
А также потому, что вакцинация от гепатита будет совпадать с другими прививками иммунизации.
Напомним, что все эти вакцины для детей бесплатны и доступны во всех учреждениях первичной медицинской помощи Украины.
Напомним, что все эти вакцины для детей бесплатны и доступны во всех учреждениях первичной медицинской помощи Украины.
Многие дети сейчас временно находятся за границей. Там есть свой список необходимой вакцинации для детей. Читай, какие прививки обязательны в ЕС.
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