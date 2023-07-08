Это обязательно! Новый календарь профилактических прививок от Минздрава

Вакцинация — это способ защититься от опасных болезней, которые когда-то убивали многих людей, а медицина была бессильна.

В Украине определен перечень десяти опасных болезней, от которых предусмотрена обязательная вакцинация детей. По рекомендациям ВОЗ обновили национальный календарь профилактических прививок.

Когда нужно вакцинировать детей от гепатита B, туберкулеза и других болезней, какие изменения ввели и для чего они нужны, подробно рассказали в центре общественного здоровья Минздрава Украины.

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Изменения в календаре прививок основываются на международном опыте проведения иммунизации. Благодаря изменениям Украина будет соответствовать опыту Европы. Более того, они помогут увеличить долю своевременно привитых детей.

Единственную прививку БЦЖ от туберкулеза дети будут получать на 3-5 сутки жизни. Изменения соответствуют рекомендациям ВОЗ и признаны мировым медицинским сообществом.

Изменения соответствуют рекомендациям ВОЗ и признаны мировым медицинским сообществом. Вторую дозу вакцины против гепатита B ребенок будет получать на второй месяц жизни. В будущем это значительно снизит количество визитов на вакцинацию в первый месяц жизни малыша.

Это возможно благодаря использованию комбинированной многокомпонентной вакцины, которая будет защищать сразу от нескольких болезней одновременно.

А также потому, что вакцинация от гепатита будет совпадать с другими прививками иммунизации.

Полный календарь обязательных вакцинаций: обновленная версия

Гепатит В. Прививку проводят в три этапа. Первую дозу малышу дают в первый день жизни. Вторую и третью — в два и шесть месяцев соответственно. Туберкулез. Прививку делают на 3-5 сутки жизни. Полиомиелит. В два, четыре и шесть месяцев малыш получает первые три дозы. Следующие три – в 18 месяцев, шесть и 14 лет. Дифтерия и столбняк. Первые три дозы будут в два, четыре и шесть месяцев. В 18 месяцев, шесть и 16 лет нужно сделать еще по одной прививке. Коклюш. Малыш должен получить четыре прививки: в два, четыре, шесть и восемнадцать месяцев. Гемофильная инфекция, или ХИБ-инфекция. От нее следует проходить вакцинацию в два, четыре и 12 месяцев. Корь, краснуха, эпидемический паротит. От этих болезней нужно прививаться дважды: в 12 месяцев и шесть лет.

Напомним, что все эти вакцины для детей бесплатны и доступны во всех учреждениях первичной медицинской помощи Украины.

Многие дети сейчас временно находятся за границей. Там есть свой список необходимой вакцинации для детей. Читай, какие прививки обязательны в ЕС.

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