Не глупость, а крик о помощи! Как распознать суицидальное поведение и поддержать человека

Проблемы в семье, на работе или где-нибудь еще иногда провоцируют у человека мысли о необратимом. Если кто-нибудь из твоих родных, близких или друзей ведет себя отстраненно, подавленно, с явными признаками суицидальных мыслей, в нашем материале ты узнаешь, как распознать суицидальное поведение и помочь человеку.

Как распознать суицидальное поведение

Психолог Галина Волошина рассказала, как распознать суицидальное поведение, а также как помочь человеку, если он в этом нуждается.

Всемирная организация здравоохранения поделилась поражающими и печальными данными, что каждые 40 секунд один человек в мире лишает себя жизни. Чтобы избежать этого среди своего окружения, прежде всего нужно знать основное о суициде и сопровождающем его поведении.

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Суицид — это умышленное причинение вреда себе со смертельным исходом, которое является самой распространенной в мире причиной неестественной смерти.

Определить первые признаки суицидальной наклонности бывает сложно даже специалистам. Но если ты долгое время замечаешь за человеком тревожные признаки, не игнорируй их и попробуй помочь.

Суицидальное поведение характеризуется мыслями о самоубийстве, намерениями или попытками это сделать, эмоциональными переживаниями, например тоской, безнадежностью, чувством вины.

Распознать суицидальное поведение можно по следующим признакам:

Утрата интереса к привычной работе, хобби и т. д.

Резкое снижение активности, неспособность что-то делать.

Агрессивность, раздражительность.

Внезапные изменения в поведении и настроении, отдаление от родных.

Склонность к безрассудным поступкам.

Чрезмерное потребление алкоголя или таблеток.

Подведение итогов, резкое приведение дел в порядок, “подготовка” к суициду.

Пренебрежение внешним видом.

Как помочь человеку с суицидальными мыслями

Подумай о причинах, почему у человека суицидальные мысли. Среди них могут быть семейно-бытовые конфликты, финансовые трудности, проблемы на работе, ощущение нереализованности и непонимания другими или что-то другое.

Человек, изъявивший желание лишить себя жизни, — это прежде всего человек, который чувствует себя в безвыходном положении и хочет, чтобы ему помогли, — говорит психолог Галина Волошина.

Мысли или попытки суицида здесь можно охарактеризовать как отчаянную попытку привлечь к себе внимание. Чтобы помочь человеку с суицидальными мыслями, прежде всего нужно не игнорировать то, что он говорит. Дай понять, что тебе не все равно.

Попробуй создать теплую атмосферу и поговорить без криков, осуждения, узнать, что у человека на душе. Покажи, что ты рядом и готов(-а) помочь, объясни, что безвыходных ситуаций не существует.

Если же ты замечаешь такое поведение и мысли за собой — обратись к психологу или психотерапевту, — советует психолог.

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