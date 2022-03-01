Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європарламент закликав ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата. За резолюцію Російська агресія проти України проголосувало 637 з 676 учасників.

ЄП засудив незаконну, неспровоковану та необґрунтовану військову агресію РФ проти України та вторгнення до неї, а також причетність до цієї агресії Білорусі.

І вимагає, щоб Росія негайно припинила всю військову діяльність в Україні, беззастережно вивела всі військові та воєнізовані формування та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України.

А також повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних межах.