Мир

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 марта 2022, 19:17

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