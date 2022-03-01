Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Европарламент призвал ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата. За резолюцию Российская агрессия против Украины проголосовало 637 из 676 участников.

ЕП осудил незаконную, неспровоцированную и необоснованную военную агрессию РФ против Украины и вторжение к ней, а также причастность к этой агрессии Беларуси.

И требует, чтобы Россия немедленно прекратила всю военную деятельность в Украине, безоговорочно вывела все военные и военизированные формирования и военную технику со всей международно-признанной территории Украины.

А также полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных пределах.