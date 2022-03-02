Историческое решение Европарламента. Что оно означает и какие дальнейшие действия Украины

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующее решение было принято накануне. В то же время носит оно рекомендательный, а не юридический характер.

Что это значит на практике и примут ли Украину в ЕС в ближайшее время – читайте далее.

Хроника событий

28 февраля президент, премьер и спикер парламента подписали заявку на членство Украины в ЕС.

– Как ни странно, нынешнее время, когда идет масштабная украинско-российская война, когда путинские силы оккупировали еще большую территорию Украины и угрожают взять Киев, стало лучшим в истории Украины временем для подачи такой заявки. Именно сейчас можно рассчитывать на скорейшее продвижение Украины на пути к членству, иногда даже в обход традиционных бюрократических процедур и вопреки стандартной “матрице” принятия решений в ЕС.

Российские танки пробили дыру в этой “матрице”, – утверждает главред Европейской правды Сергей Сидоренко.

1 марта прошло историческое выступление президента в Европарламенте. Зеленский не сдерживал эмоций, был искренним и сумел вызвать у европарламентариев эмпатию. Ему аплодировали стоя.

После этой речи Европарламент принял резолюцию Российская агрессия против Украины, в которой осудил нападение армии РФ на территорию суверенной Украины.

На голосование было поставлено также решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Его поддержали 637 из 676 делегатов.

Что означает решение Европарламента для Украины

Решение Европарламента – это важная декларативная история, но у нее нет прямых юридических последствий, пишет The Village.

Понятно, что процедура вступления в ЕС сложная и длительная. Страна должна отвечать многим критериям, в том числе в сфере законодательной. И здесь все зависит от Украины.

Важность принятого решения заключается в том, что это дает фундамент для дальнейшей кампании по евроинтеграции.

– Вступление в ЕС не будет простым и очень быстрым. Но главное – это произойдет, – говорит экс-министр иностранных дел Павел Климкин у себя на Facebook.

Почему вступление в ЕС важно для Украины?

Разговоры о вступлении Украины в ЕС ведутся уже более 10 лет. Украина считает, что это самый лучший способ остановить шантаж Путина. Следует дать Украине то, что российская сторона считает неприемлемой.

Например, в свое время страны Балтии, а также Болгария стали членами Евросоюза и НАТО. Теперь они немного меньше беспокоятся о собственной безопасности.

Последующие шаги

Следующим подходящим моментом напомнить о себе станет саммит Европейского Союза, запланированный на 24 марта в Брюсселе. Для нас это возможность перейти от декларативных историй к практическим.

В частности, возможны следующие опции:

предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на уровне саммита;

предоставление перспективы членства в ЕС.

Также движения касательно членства в Евросоюзе позволяют привлекать больше средств, в том числе и на военные нужды.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народ Украины уже заслужил и вправе получить членство в Евросоюзе, особенно после отважной обороны Киева.