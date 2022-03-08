Как откажутся от нефти и газа из России — план ЕС

Еврокомиссия представит план, как отказаться от российских нефти и газа, сообщила ее глава Урсула фон дер Ляйен.

Предложение включает диверсификацию поставщиков, увеличение поставок сжиженного газа, инвестиции в возобновляемые источники энергии, а также повышение энергоэффективности.

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В то же время страны Европы признают, что не могут сразу прекратить импорт энергоносителей из России, ведь их рынки слишком зависимы.

Несмотря на это, мир продолжает нас поддерживать. Ранее мы рассказывали, как Европа поддерживает Украину.