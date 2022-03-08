Мир

Как откажутся от нефти и газа из России — план ЕС

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 марта 2022, 12:30

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