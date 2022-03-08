Российская экономика продолжает лететь в бездну: как россияне страдают от санкций

Российский рубль продолжает лететь в бездну, а вместе с ним и вся экономика. Последняя веревочка, за которую она еще держится — это экспорт газа и нефти. Но она может быть в скором времени обрублена.

Запад серьезно обсуждает самые радикальные санкции. Также болезненный удар граждане России получили от Visa и Mastercard. Через день-два они не смогут ни снять наличные, ни рассчитаться картой в онлайн-магазине.

Цены на продукты в магазинах растут почти по часам, а импортных товаров остается все меньше.

Страны Европейского Союза хотят отказаться от российских энергоресурсов. Ранее мы рассказывали, как Еврокомиссия будет отказываться от нефти и газа.