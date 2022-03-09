Дефолт близко. Рассказываем, как российская экономика летит ко дну

Россия все глубже уходит в экономический хаос. Центрбанк с сегодняшнего дня запретил продажу в кассах банка валюты.

Со счетов деньги пока можно снимать, но только доллары и до $10 тысяч.

Если на счете было больше валюты, то это можно будет снять в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В настоящее время курс доллара в России составляет 137 рулей. А евро уже россияне снять не могут.

Такой порядок был введен до сентября, пока банки не будут продавать наличную валюту гражданам.

Крах экономики России не за горами. Рейтинговое агентство Fitch обвалило кредитный рейтинг страны-агрессорки в преддефолтное состояние.