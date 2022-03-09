Мир

Дефолт близко. Рассказываем, как российская экономика летит ко дну

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 09 марта 2022, 22:06

Больше видео
0:13:38
Оксана Забужко у Європарламенті
Украина – нация сильных женщин: Оксана Забужко выступила перед Европарламентом
0:02:03
показ баленсиага
Сине-желтые футболки и стихотворение Александра Олеся: как прошел модный показ бренда Balenciaga
Джо Байден
Я объявляю новые санкции и мы запрещаем импорт нефти и газа из России – важное для Украины обращение Байдена
0:02:41
Як падає російська економіка
Российская экономика продолжает лететь в бездну: как россияне страдают от санкций
Смотреть больше

Последние видео
0:00:42
дефолт 2022

Дефолт близко. Рассказываем, как российская экономика летит ко дну
0:02:21
допомога українців
Вся страна – волонтер! Как украинцы помогают и обеспечивают фронт
0:03:49
ситуація під Києвом
Отражаем наступления и жгли технику захватчика: ситуация на подступах к Киеву
0:13:38
Оксана Забужко у Європарламенті
Украина – нация сильных женщин: Оксана Забужко выступила перед Европарламентом
0:02:28
пологовий будинок 2 у Маріуполі
Россия целенаправленно разбомбила роддом в Мариуполе. Дети и мамы под завалами
Зруйновані будинки
Уничтожены дома, школы и больницы: колоссальные убытки от войны и как РФ будет их покрывать
0:04:30
Прапор України
КоордиНация: в Украине создали единственный агрегатор полезных ссылок о войне
0:02:03
показ баленсиага
Сине-желтые футболки и стихотворение Александра Олеся: как прошел модный показ бренда Balenciaga
0:08:15
Звернення Володимира Зеленського від 09.03.2022
Мы выстояли и вдохновили весь мир: Владимир Зеленский об стойкости украинского народа и необходимости реакции Запада
0:01:54
Мітинги на Херсонщині
У рашистов не выдерживают нервы — как проходят митинги в Херсонской области
Больше видео
допомога українців
Читать дальше
Вся страна – волонтер! Как украинцы помогают и обеспечивают фронт

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь