Україна

Створюють штучну гуманітарну катастрофу: що окупанти роблять на Запоріжжі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Березня 2022, 12:30

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