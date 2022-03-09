Створюють штучну гуманітарну катастрофу: що окупанти роблять на Запоріжжі

Ситуація на Запоріжжі залишається складною. Російські загарбники вдаються до воєнних злочинів та штучно створюють гуманітарну кризу у захоплених містечках.

Люди там потерпають без найнеобхіднішого та щосекунди ризикують потрапити під обстріли рашистів.

Путінські окупанти мародерять, вриваються до осель, забирають у людей телефони та влаштовують різноманітні перевірки. Вислизнути за межі окупованого міста майже нереально.

А у Мелітополі захопили місцевий медіахолдинг, щоб розповсюджувати дезінформацію. Проте місцеві мешканці не здаються та виходять на мітинги.

Українці виходять на протести й в інших містах. Раніше ми розповідали про мітинги в Чаплинці.