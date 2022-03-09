Украина

Создают искусственную гуманитарную катастрофу: что оккупанты творят на Запорожье

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 марта 2022, 12:30

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