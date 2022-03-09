Создают искусственную гуманитарную катастрофу: что оккупанты творят на Запорожье

Ситуация в Запорожье остается сложной. Российские захватчики прибегают к военным преступлениям и искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных городах.

Люди там страдают без необходимого и ежесекундно рискуют попасть под обстрелы рашистов.

Путинские оккупанты мародерят, врываются в дома, забирают у людей телефоны и устраивают различные проверки. Ускользнуть за пределы оккупированного города почти нереально.

А в Мелитополе российские военные захватили местный медиахолдинг, чтобы распространять дезинформацию. Однако местные жители не сдаются и выходят на митинги.

Украинцы выходят на протесты и в других городах. Раньше мы рассказывали о митингах в Чаплинке.