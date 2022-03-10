Мы не стали рабами и никогда не станем: Владимир Зеленский о причинах гуманитарной катастрофы и обязательном восстановлении

Мы защищаем наше государство уже не первый день. Наша славная украинская армия отражает атаки врага и каждый из нас делает все необходимое для общей победы.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта традиционно обратился к украинцам и объяснил, как будут наказаны пропагандисты, кто создал гуманитарный кризис и не дает выехать людям из оккупированных городов, а также какой будет программа восстановления после нашей победы.

Вікна публикуют основные положения обращения президента Украины Владимира Зеленского 10 марта 2022 года:

Ночью стало известно о пострадавших от авиаудара по детской больнице и роддому. Погибших трое, в их числе один ребенок, девочка. Ранены 17 человек, среди которых тоже дети, женщины, медицинские работники.

На российском телевидении упомянули об этом, но не сказали ни слова правды. Они лгут уверенно, как всегда.

Военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов.

Они будут нести ответственность, как и все отдающие приказы сбрасывать бомбы на мирных людей.

Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц и сделаем все возможное, чтобы ее конфисковали повсюду.

Пропагандистов обязательно привлекут к ответственности за соучастие в военных преступлениях, а затем их возненавидят их граждане.

Россияне ощутят удары войны по собственной экономике

Россияне ощутят последствия по собственным кошелькам и возможностям, которых становится все меньше.

Война когда не бывает изолированной.

Она всегда бьет и по жертве, и по агрессору. Просто агрессор позже это понимает, а затем страдает.

О гуманитарном кризисе

Сегодня мы снова обеспечиваем гуманитарные коридоры для наших городов Мариуполь, Волноваха, Изюм, Сумы и область, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель.

Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами и нашим государством. И от того, что они хотят сделать с нашими людьми, нуждающимися в срочной помощи.

Российские войска создали гуманитарную катастрофу в Украине, но это лишь часть плана. Они хотят унизить наших людей, чтобы они брали на коленях хлеб и воду из рук оккупантов.

Захватчики хотят, чтобы украинцы могли спасти жизнь, уехав только на оккупированную территорию. Поэтому они блокируют Мариуполь, Волноваха и другие города.

Оккупанты специально организуют это издевательство, чтобы дать своим пропагандистским каналам материал. Просто уроды.

Тем не менее вчера каждый час поступала новая информация о людях, которых удалось вывезти на свободную территорию Украины. В общей сложности за прошедшие сутки и тех, кто продолжил эвакуацию утром, удалось спасти около 60 тысяч наших граждан.

Важность конкретики в действиях мировых лидеров

Разговор с премьер-министром Великобритании дал понимание, что наша антивоенная коалиция скоро станет в разы сильнее, а значит, и давление на Россию ради мира увеличится.

Для нас очень важна конкретика в отношениях с лидерами мира и Европы. Мы реально боремся и сражаемся за нашу независимость, за свободу и равенство для всех на нашем континенте.

Мы хотим видеть от партнеров такие решения, основанные на реальности, а не декларациях или абстрактных рассуждениях.

На днях лидеры Евросоюза собираются, чтобы обсудить войну России против Украины. А также обсудить нашу заявку на вступление в ЕС.

Мы ждем конкретный сигнал и мощную поддержку. Поскольку это будет справедливо, по-человечески и по-европейски.

Мы точно знаем, кто за нас, а кто считает, что Евросоюз — это бухгалтерия.

Обращение к украинцам и украинкам

— Украинцы и украинки, наши защитники и защитницы, мы все обороняем наше государство уже 15-й день.

Мы вистояли. Мы не стали рабами и никогда не станем.

После войны мы обязательно отстроим все, что разрушено. Для каждого пострадавшего города будет создана отдельная программа для восстановления.

Все города, в которые пришло зло, после восстановления не увидят от него и следа.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам и объяснил, как будет осуществляться восстановление украинских городов.