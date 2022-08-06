Новий етап інформаційної “спецоперації РФ” в Україні: як не дати себе залякати

Головне управління розвідки попереджає про новий етап спеціальних інформаційних операцій, які Росія проводить проти України. На меті вже традиційно стоїть бажання посіяти паніку серед українців.

Виконуючий обов’язки керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Шаповалов розповів, як не дати російській пропаганді себе залякати.

Найголовніше для українців – це навчитись виокремлювати та розрізняти російські наративи в інформаційному просторі. Якщо точно знаєш, які ідеї розповсюджують окупанти, то простіше не піддаватись їх впливу та зберігати впевненість їх хибності.

Які основні наративи російської пропаганди

Наративи росіян майже не змінюються. Наприклад, окупанти розповсюджують думку, що через експорт зерна за кордон в Україні або не буде хліба, або ж буде його здорожчання.

Друга ідея загарбників стосується того, що нібито західні компанії після відкриття ринку землі під прикриттям місцевих посередників масово будуть скуповувати всю українську землю.

Ще один з видів повідомлень стосується зближення з Польщею. Дезінформатори просувають думку, що це результат змови українського і польського керівництва, щоб загарбати західні регіони України.

Також окупанти розповсюджують ідеї про інфляцію та девальвацію гривні, яка нібито відкине українців на межу виживання.

Крім того, російська пропаганда поширює чутки, що західні країни поступово втрачають інтерес до України на фоні власник проблем.

Однак всі інформаційні закиди російської пропаганди зводяться до того, що все погано і ми всі скоро помремо.

Проте окупанти продовжують тероризувати увесь світ не лише своїми новинами, але й реальними діями. Читай, які наслідки ворожого обстрілу ЗАЕС.

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