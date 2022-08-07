Україна

Початок нової фази вторгнення — військовий експерт про визначальну битву на Півдні та російський ва-банк

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Серпня 2022, 11:00
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