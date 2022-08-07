Початок нової фази вторгнення — військовий експерт про визначальну битву на Півдні та російський ва-банк

Британська розвідка повідомляє, що росіяни стягують свої сили на Південь України й починається нова фаза війни.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів про це детальніше в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Третя фаза війни

За словами Грабського, першою фазою був власне повномасштабний наступ росіян на багатьох напрямках.

Другим етапом війни стала битва за Донбас, яка триває й досі. Хоча вже зрозуміло, що росіяни програли її, адже не досягли своїх стратегічних цілей — оточити та розгромити українські підрозділи в регіоні.

А третьою фазою буде повноцінний контрнаступ ЗСУ на Півдні.

І для противника, і для нас саме південний напрямок є сьогодні стратегічно важливим для подальшого перебігу війни в Україні. Тому наступні кілька тижнів там будуть гарячими, і це не тільки про погоду, — пояснює експерт.

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Росія має досить обмежені можливості щодо посилення своїх угруповань на правому березі Дніпра, тому вона зараз йде у ва-банк — зішкрібає сили для ударного наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Окупанти розуміють, що вдалий контрнаступ українців та звільнення Півдня стане фатальним стратегічним програшем загарбників. Тому вони спробують зробити все можливе, щоб не допустити просування наших військ.

Дивись повне інтерв’ю із Сергієм Грабським.

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