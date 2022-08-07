Погрожують розстрілювати людей, які не підтримують Росію. Що відомо про псевдореферендум в Мелітополі

Російські військові не полишають спроб провести псевдореферендум у тимчасово окупованому Мелітополі. Голова міста Іван Федоров розповів, що плани окупантів неодноразово змінювалися.

Навіть під час першої спроби знайти “прихильників”, коли окупанти ходили по квартирах з автоматами, їх підтримало менш як 10% мешканців. За словами Федорова, окупанти змінили тактику й намагаються підкупити людей матеріальною чи гуманітарною допомогою. Проте підтримки серед населення загарбники не мають. Саме через це російські військові переходять до погроз.

— Ми чуємо з пропагандистських засобів інформації, що вони (росіяни — ред.) хочуть розстрілювати людей, які не згодні з російською позицією. Вони повідомляють, що хочуть почати з вчителів, які не хочуть навчати українських дітей за російською програмою, — розповів Федоров.

Також міський голова повідомив про російський грабіж. Окупанти крадуть усе: від зерна у сховках до бізнесу.

— Вони погрожують фермерам: якщо паї (земельні частки українців — ред.) не будуть переоформлені в російські реєстри, то ця земля буде “націоналізована” РФ, — наголосив Федоров.

Військові експерти кажуть, що вже почалася третя фаза війни в Україні. Раніше ми розповідали, що це означає та чого очікувати.

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