Україна

Погрожують розстрілювати людей, які не підтримують Росію. Що відомо про псевдореферендум в Мелітополі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Серпня 2022, 18:30
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