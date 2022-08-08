Маріуполь без прикрас. 77-річна пенсіонерка, яка не покидала місто, розповіла про життя людей

Поки росіяни намагаються приховати правду про життя у “звільненому” Маріуполі, люди в місті змушені виживати без нормальної їжі, води та даху над головою.

77-річна мешканка Маріуполя продемонструвала свій будинок, знищений обстрілами російських військових. Попри страшні руйнації: вибиті вікна, двері, зруйновані стіни, там продовжують жити близько 15 осіб, серед яких є й діти.

Жінка розповіла, що в будинку нема нічого. Їжу готують на мангалі, а митися доводиться вологим рушником.

— Я нікуди не ходила, була тут весь час. Сиділа з котом і молила Бога, щоб помилував мій дім та мою квартиру, — згадує пенсіонерка.

За її словами, в будинку лишилися ті, кому нема куди їхати. Інші мешканці виїхали до своїх рідних чи знайомих.

— Комусь стало шкода наших людей… Прийшов, попередив, щоб ми йшли з будинку, адже наступного дня будемо під обстрілами. Ми не повірили, ніхто нікуди не пішов. Наступного дня нас почали виганяти силою, щоб зберегти життя, — розповідає жінка.

Жінка показує під’їзд, де просто на сходах лежали тіла загиблих. Їх довго не прибирали, адже було нікому це зробити. На четвертому поверсі будинку немає стіни, вона була зруйновна під час обстрілів, дивом вцілів весь будинок.

Жінка розповідає: буває так, що приходять люди й забирають речі з чужих помешкань. А в одній із квартир лежав заряджений ворожий снаряд, поки його не знешкодили працівники ДСНС.

Російські військові продовжують творити жахіття на тимчасово окупованих територіях, намагаючись встановити окупантську владу. Раніше ми розповідали про ситуацію у Мелітополі, та як загарбники намагаються провести псевдореферендум.

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