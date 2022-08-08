Люди

Маріуполь без прикрас. 77-річна пенсіонерка, яка не покидала місто, розповіла про життя людей

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Серпня 2022, 10:00
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