Допомога від Штабу хвостатих волонтерів! Зоозахисники збирають кошти для тварин, що страждають через війну

Українці добре знають, що несуть відповідальність за тих, кого приручили, а особливо за тих, хто постраждав від війни.

Тож тваринки не залишаються без опіки навіть у складні часи: зоозахисники громадської організації UAnimals оголосили про готовність до співпраці з тваринками-блогерами. У своєму Штабі хвостатих волонтерів вони хочуть об’єднати зусилля всіх господарів, які ведуть у соціальних мережах блоги своїх домашніх улюбленців.

Ініціатива покликана розповсюджувати важливі гуманістичні повідомлення, зокрема про збір коштів для тваринок, які постраждали від війни, а також для запуску соціальних кампаній.

Умови членства у Штабі хвостатих волонтерів

Щоб стати частинкою Штабу, варто мати блог свого улюбленця на будь-якій платформі: Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Twitter, Patreon, Telegram тощо.

ГО UAnimals виступає проти експлуатації тварин та утримання вдома диких видів, тому важливою умовою для вступу буде дотримання цього критерію.

Запрошуємо долучатись усіх власників тварин-блогерів, які поділяють наші цінності та прагнуть врятувати якомога більше тварин від наслідків війни, — зазначають організатори.

Щоб долучитися до Штабу, варто заповнити анкету та чекати, коли з тобою сконтактують керівники організації.

Господарі тваринок можуть наблизити нашу перемогу навіть такими милими та, на перший погляд, маленькими кроками. А ось якщо ти ще не завів/завела чотирилапого друга, але давно мрієш про собаку — читай наші поради, як правильно підготуватися до нового члена сім’ї.

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