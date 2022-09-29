Допомога від Штабу хвостатих волонтерів! Зоозахисники збирають кошти для тварин, що страждають через війну

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Вересня 2022, 16:00
Штаб хвостатих волонтерів
Фото: Pexels

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