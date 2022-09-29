Помощь от Штаба хвостатых волонтеров! Зоозащитники собирают средства для животных, пострадавших от войны

Виктория Мельник, редактор сайта 29 сентября 2022, 16:00
Штаб хвостатых волонтеров
Фото: Pexels

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