Помощь от Штаба хвостатых волонтеров! Зоозащитники собирают средства для животных, пострадавших от войны

Украинцы хорошо знают, что несут ответственность за тех, кого приручили. А особенно за тех, кто пострадал от войны.

Так что животные не остаются без попечения даже в сложные времена: зоозащитники общественной организации UAnimals объявили о готовности к сотрудничеству с животными-блогерами. В своем Штабе хвостатых волонтеров они хотят объединить усилия всех хозяев, ведущих в социальных сетях блоги своих домашних питомцев.

Инициатива призвана распространять важные гуманистические сообщения, в частности о сборе средств для пострадавших от войны животных, а также для запуска социальных кампаний.

Условия членства в Штабе хвостатых волонтеров

Чтобы стать частью Штаба, нужно иметь блог своего любимца на любой платформе: Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, Twitter, Patreon, Telegram и т.д.

UAnimals выступает против эксплуатации животных и содержания дома диких видов, поэтому важным условием для вступления будет этот критерий.

Приглашаем приобщаться всех владельцев животных-блогеров, которые разделяют наши ценности и стремятся спасти как можно больше животных от последствий войны, — отмечают организаторы.

Чтобы присоединиться к Штабу, нужно заполнить анкету и ждать, когда с тобой сконтактируют руководители организации.

Хозяева животных могут приблизить нашу победу даже такими милыми и, на первый взгляд, маленькими шагами. А вот если ты еще не завел(-а) четырехлапого друга, но давно мечтаешь о собаке — читай наши советы, как правильно подготовиться к новому члену семьи.

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