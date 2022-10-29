Универсальный алгоритм действий: как спасти раненое дикое животное и не пострадать самим

Война убивает и калечит не только людей, но и животных, в том числе диких. Боевые действия разрушают природные экосистемы, ранят, контузят и изменяют поведение представителей фауны.

Поэтому украинские военные, волонтеры и работники экстренных служб также эвакуируют и оказывают медицинскую помощь зверям из горячих точек.

Однако всем нужно знать, как спасти дикое животное так, чтобы не навредить ни себе, ни ему. Всемирный фонд дикой природы WWF уверяет, что алгоритм действий одинаков как для условно безопасных, так и для деоккупированных территорий и зон боевых действий.

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Как спасти раненое дикое животное

Если ты видишь раненое дикое животное или знаешь его местонахождение, то извести:

Органы местных властей (областной департамент экологии, Госэкоинспекцию), полицию, ГСЧС.

Минокружение — через всеукраинский экологический чат-бот SaveEcoBot.

UAnimals — зоозащитную организацию, которая занимается спасением животных во время войны.

Не лечи животное самостоятельно! Ведь это могут делать только профессиональные ветеринары.

Кроме того, раненый или контуженый зверь из-за боли может расценить твои попытки помочь как угрозу. Поэтому повести себя агрессивно для защиты.

Советы ветеринарам

Если тебе принесли на осмотр раненое дикое животное, в том числе краснокнижное, необходимо передать его в центр спасения и реабилитации диких животных, изъятых из природной среды (Закон О животном мире).

Если животное нуждается в неотложной помощи, то можно сделать это и оформить необходимые документы вместо реабилитационного центра.

После этого оповести областной департамент экологии, Госэкоинспекцию, реабилитационный центр или правоохранительные органы о потенциальном нарушении.

Также нужно соответственно зарегистрировать травмированное животное:

Записать факт поступления дикого животного в прошитом и пронумерованном журнале регистрации. Завести на каждое животное карту учета произвольной формы. Зафиксировать в журнале порядковый номер поступления, название вида дикого животного на украинском и латинском языках, сведения об идентификации, обстоятельствах и состоянии при поступлении, рекомендации по дальнейшему содержанию и лечению/реабилитации, результаты оказания первой медпомощи.

Всем известна фраза, что мы отвечаем за тех, кого приручили. Штаб хвостатых волонтеров приглашает присоединиться к сбору средств для пострадавших от войны животных.

Читай больше об этой благотворительной инициативе.

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