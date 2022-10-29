Твоя безопасность

Универсальный алгоритм действий: как спасти раненое дикое животное и не пострадать самим

Елена Яковлева, редактор сайта 29 октября 2022, 09:30
Як врятувати поранену дику тварину, яка постраждала від війни
Фото: Pexels

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