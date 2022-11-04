Паника или реальная угроза? 11 сигналов, когда стоит обратиться к ветеринару

Владельцы домашних питомцев настолько любят своих четвероногих друзей, что способны видеть угрозу в любом отклонении от нормального поведения животного. Вместе с тем бывают и такие болезни, симптомы которых трудно заметить сразу.
Чтобы вовремя замечать признаки, которые могут свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем у любимца, ветеринарный врач Лидия Лободина дает советы владельцам домашних животных.
Не надо переживать лишний раз, если рвота присутствует, но редко: для мясоедных это нормальный физиологический процесс — несколько раз в месяц.
Не надо переживать лишний раз, если рвота присутствует, но редко: для мясоедных это нормальный физиологический процесс — несколько раз в месяц.
Однако если она участилась, а рвотные массы содержат пищу, желчь, слизь, кровь, пену — это очевидные признаки проблем с внутренними органами.
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Все эти признаки означают серьезное заболевание. Обратись к врачу, чтобы быстро вылечить четвероногого и жить привычной жизнью. Также стоит подумать о вакцинации животного: где сделать бесплатно в разных городах Украины, мы рассказывали ранее.
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