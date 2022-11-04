Паника или реальная угроза? 11 сигналов, когда стоит обратиться к ветеринару

Владельцы домашних питомцев настолько любят своих четвероногих друзей, что способны видеть угрозу в любом отклонении от нормального поведения животного. Вместе с тем бывают и такие болезни, симптомы которых трудно заметить сразу.

Чтобы вовремя замечать признаки, которые могут свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем у любимца, ветеринарный врач Лидия Лободина дает советы владельцам домашних животных.

Симптомы, свидетельствующие о болезни животного

Если твой любимец потерял аппетит совсем, стал меньше или больше есть — это первый звоночек, что с его самочувствием что-то не так. Четвероногий может отказываться от привычного корма и даже лакомства.

Животное постоянно пьет воду или наоборот отказывается от нее.

Частая рвота тоже не является нормой.

Не надо переживать лишний раз, если рвота присутствует, но редко: для мясоедных это нормальный физиологический процесс — несколько раз в месяц.

Однако если она участилась, а рвотные массы содержат пищу, желчь, слизь, кровь, пену — это очевидные признаки проблем с внутренними органами.

Сейчас также смотрят

Появились проблемы с пищеварением: диарея или запор. Кал имеет неприятный, нетипичный запах, цвет и консистенцию.

Мочеиспускание участилось или моча изменила цвет. При мочеиспускании животное долго сидит на лотке, напрягается, принимая неестественную позу, или начало ходить в туалет в других местах дома.

Изменилось дыхание: оно стало тяжелым и частым, животное дышит животом и хрипит.

Если ты замечаешь появление нетипичных выделений из носа, глаз, ушей, гениталий или анального отверстия — нужно немедленно обратиться к специалисту.

Животное часто и интенсивно вылизывается. Это может свидетельствовать о паразитарных, дерматологических заболеваниях или аллергии.

Любимец стал больше спать. Если пушистик спит более 14-16 часов, следует установить причину этого.

Четвероногий друг начал прятаться в тихом, уединенном месте, отказываться от прогулок и игр.

Животное неожиданно стало тревожным, агрессивным, не дает к себе прикоснуться, или ты заметил(-а) другие изменения поведения. Часто эти признаки свидетельствуют о боли у любимца.

Все эти признаки означают серьезное заболевание. Обратись к врачу, чтобы быстро вылечить четвероногого и жить привычной жизнью. Также стоит подумать о вакцинации животного: где сделать бесплатно в разных городах Украины, мы рассказывали ранее.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!