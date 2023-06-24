Хочу пушистика! О чем следует подумать, прежде чем заводить домашнего питомца — разбор

Домашние любимцы — наша радость, утешение и верные друзья. А мы для них не только хозяева, но и вся их жизнь. Кот или пес может быть с нами, когда страшно, весело или грустно. Они учат нас ответственности и дарят дополнительные смыслы в жизни.

Многие заводят животных, но справиться с ними не могут. Это происходит из-за отсутствия подготовки, времени, постоянных переездов или путешествий и еще многих факторов, указывающих на то, что животное — не игрушка, а живое существо, требующее внимания и любви.

Полномасштабная война повлияла и на животных тоже. Многие погибли из-за боевых действий, кто-то потерял хозяев, пережил огонь и наводнение, обстрелы. Все больше людей после подрыва Каховской ГЭС хотят взять животных из приютов.

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Но очень важно быть к этому морально и физически готовыми. Поэтому в этом материале разбираем, для чего люди заводят животных, почему некоторым это не удается, а еще как проверить, готов(-а) ли ты к пушистику дома.

Почему люди заводят домашних питомцев

Домашних любимцев люди заводят для эмоциональной поддержки и дружеской компании. Гораздо приятнее возвращаться домой, где тебя ждет пушистый кот, шумная канарейка или верный пес.

Также животные влияют на психологическое состояние человека или семьи. Они укрепляют ее, добавляют много общего. Любимцы помогают бороться с депрессией, стрессом, одиночеством. Это отличный способ подарить пушистику счастливую жизнь и научиться ответственности.

Любовь к животным — проявление гуманности, чистоты, заботы о меньших, уважения и моральных ценностей. Животные учат нас многому, как и мы их. Поэтому каждая маленькая или большая жизнь — важна и требует достойных условий и трепетного отношения.

В 2019 году компания Kantar TNS провела исследование, каких животных украинцы любят и заводят больше всего. Опросили 7 тыс. респондентов в возрасте 12-70 лет по всей территории Украины. Оказалось, что 48% респондентов имеют кошек, а 44% — собак.

Почему некоторым не удается справиться с домашними любимцами

Люди иногда сталкиваются с тем, что не учитывают все потребности животных и сколько морального и физического ресурса для них нужно. Также на это влияют стиль жизни, моральная подготовка, нежелание брать ответственность и так далее.

Чтобы завести животное, следует внимательно все продумать, чтобы не сделать чью-то маленькую жизнь сложной или даже не отдать ее в приют. Мы поделимся основными пунктами, которые следует изучить и обдумать, если ты хочешь завести домашнего питомца.

Если ты сомневаешься, сможешь ли справиться с животным, попробуй ухаживать за ним у друзей или согласись, если они предложат тебе передержку на несколько дней.

Учитывать само желание завести животное не следует. Очень важен его вид, ведь каждое животное нуждается в определенных условиях и разных расходах. Некоторым из них нужно крайне мало, а другие имеют более широкие потребности и способы ухода.

Играет роль и психологический аспект. Ты можешь быть неготовым(-ой) к такой ответственности или иметь негативный опыт в прошлом или страх перед животным. Наиболее сознательным этапом подготовки будет консультация психолога и кинолога.

Это может звучать странно, но он (она) может посоветовать, на что следует обратить внимание и есть ли смущающие проявления в твоем поведении, которые могут указать на неготовность к новой жизни в доме.

Как проверить, готов(-а) ли ты к животному в доме

Завести кота, собаку, попугая или черепаху — довольно просто на первый взгляд. Нужно же всего купить животное и корм? На самом деле, все не так легко. Сначала следует тщательно обдумать следующие вопросы:

С кем ты живешь? Если с тобой живут дети, пожилые люди, партнер — нужно учитывать их мнение. Ведь если кто-то из них не любит животных или имеет аллергию, это может влиять негативно как на любимца, так и на тебя. Учти мнение своих сожителей, если они есть.

Где ты живешь и какие это условия? Иногда люди, которые хотят завести большую собаку или кота, не учитывают то, что их квартира будет маловата для этого. К примеру, в квартире 40 м² будет неудобно жить мастифу или сенбернару. Лучше всего заводить больших собак в частных домах. Для квартиры подойдут небольшие и средние породы собак, кошки и другие питомцы. А если ты живешь в арендованном жилье — следует согласовать это с арендодателем.

Готов(-а) ли ты взять на себя ответственность? Учитывай, что ответственность нужна не только на этапе взятия животного, но и на протяжении всей его жизни. Животному нужен уход, врачи, услуги грумера, кинолога, аксессуары, корма, а самое главное — твое внимание и любовь.

Финансовая готовность. Очень важный аспект, ведь животные нуждаются в затратах. Это редко зависит от их размера, но зачастую от вида. Вакцинация, корм, дополнительные “бытовые” вещи — это все требует затрат. Если у тебя есть друзья или знакомые, у которых есть животное, спроси, сколько они тратят на него каждый месяц.

Вопросы путешествий, переездов и другого. На кого ты будешь оставлять животное, если будешь в отъезде?

Готов(-а) ли ты к новому члену семьи? Ведь домашний любимец — это не просто приятная вещь, которую погладил(-а), когда захочется, и забыл(-а). Животное — полноценный член семьи.

Взвесив эти вопросы, ты узнаешь, готов(-а) ли ты к ответственности за маленькую жизнь. Это должно быть твердое решение без колебаний. Кроме желания, нужно обеспечить животное всем необходимым, чтобы оно и ты чувствовали себя вместе комфортно и слаженно.

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