Они тоже хотят иметь семью! В КГГА призывают забирать животных из временного приюта

После подрыва Каховской ГЭС многих животных пришлось срочно спасать и вывозить из затопленных районов Херсонской области. Сейчас они находятся во временном приюте Выставочный центр в Киеве.

Туда их переводят из государственных ветеринарных клиник. В КГГА призывают местных приютить эвакуированных пушистиков.

Пристройство животных является приоритетом в работе с ними, поскольку позволяет обеспечить места для большего количества животных, — отмечают в Киевской городской государственной администрации.

Также в КГГА поделились, что за выходные им удалось найти дома для почти 30 животных. И это означает, что теперь для других животных освободилось около трех десятков свободных мест.

Сейчас также смотрят

Если ты хочешь дать приют одному из четырехлапых любимцев — обращайся в приют Выставочный центр, который находится по адресу улица Академика Глушкова, 1, 16-й павильон.

Есть возможность предварительной записи по телефону 093-540-12-18 с 10:00 до 17:00.

Однако команда UAnimals напоминает: если ты хочешь стать хозяином четырехлапого любимца — не жди особого случая и обратись в ближайший приют уже сейчас.

Ведь от войны пострадало немало животных не только из Херсонской области, но и из многих населенных пунктов Украины. И каждое из них заслуживает любви, опеки и семейного тепла.

Ранее мы рассказывали, как помочь животному адаптироваться после приюта или боевых действий.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.