Вони теж хочуть мати сім’ю! У КМДА закликають забирати тварин з тимчасового притулку

Після підриву Каховської ГЕС багатьох тварин довелося терміново рятувати та вивозити із затоплених районів Херсонщини. Нині вони перебувають у тимчасовому притулку Виставковий центр у Києві.

Туди їх переводять із державних ветеринарних клінік. У КМДА закликають місцевих прихистити евакуйованих пухнастиків.

Прилаштування тварин є пріоритетом у роботі з ними, оскільки дозволяє забезпечити місця для більшої кількості тварин, — зазначають у Київській міській державній адміністрації.

Також у КМДА поділилися, що за вихідні їм вдалося знайти домівки для майже 30 тварин. І це означає, що тепер для інших тваринок звільнилося близько трьох десятків вільних місць.

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Якщо ти хочеш дати прихисток одному з чотирилапих улюбленців — звертайся до притулку Виставковий центр, що знаходиться за адресою вулиця Академіка Глушкова, 1, 16-й павільйон.

Є можливість попереднього запису за телефоном 093-540-12-18 з 10:00 до 17:00.

При цьому команда UAnimals нагадує: якщо ти хочеш стати господарем чотирилапого улюбленця — не чекай особливої нагоди й звернись до найближчого притулку вже зараз.

Адже від війни постраждало чимало тварин не лише з Херсонщини, а й з багатьох населених пунктів України. І кожна з них заслуговує любові, опіки та сімейного тепла.

Раніше ми розповідали, як допомогти тварині адаптуватися після притулку чи бойових дій.

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