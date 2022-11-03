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Новий член родини може стати стресом для іншого — як подружити тварину з новим кошеням чи цуценям

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Листопада 2022, 16:30
Як подружити собаку з котом — поради для господарів
Фото: Pexels

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