Новий член родини може стати стресом для іншого — як подружити тварину з новим кошеням чи цуценям

Ми заводимо домашніх улюбленців, бо хочемо про когось піклуватися та отримувати любов. Проте однієї тваринки може не вистачити, тому люди заводять відразу кількох.

Коли в родині вже є один улюбленець і ти маєш бажання завести ще одного, треба подбати про те, як їх знайомити. Тваринам треба звикнути одне до одного, щоб вони не конкурували та не конфліктували.

Екологиня, екс-завідувачка еколого-просвітницького відділу та відділу інформації Одеського зоопарку, членкиня Всеукраїнської екологічної ліги Анна Білякова розповіла для ELLE.UA, як правильно подружити улюбленця з новеньким цуценям чи кошеням.

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Один домашній улюбленець — це вже велика відповідальність, а два — ще більша. Рішення завести ще одного улюбленця потребує ретельних роздумів, підготовки та пильної уваги, особливо на етапі знайомства тварин.

Яку відповідальність несе власник тварин:

треба вберегти тварину, яка вже давно у родині, від стресу у зв’язку з появою нового мешканця;

треба організувати безпеку та комфорт маленького новачка;

крім цього, власник(-ця) повинен(-а) підтримувати комфортну атмосферу для всіх членів сім’ї.

На що звернути увагу

Кінолог-інструктор Валентин Нечипуренко також дав кілька рекомендацій, яких слід дотриматися, якщо хочеш завести нового улюбленця.

За його словами, треба звернути увагу на такі деталі:

чи проявляє собака агресію до інших тварин;

яка планується різниця у віці;

будуть тварини одної чи різної статі;

які особливості порід та відмінності у розмірах.

Спершу необхідно оцінити рівень соціалізації собаки. Якщо ти хочеш придбати кошеня, переконайся, що пес знайомий з котами та не проявляє до них агресію. Це вплине на час, який потрібен для знайомства тварин.

Як познайомити тварин

Комунікація домашніх улюбленців має відбутися на безпечній відстані. Наприклад, на руках у господарів і не довше ніж 15 хв на день. Пес має бути в наморднику та на повідку. Якщо ж собака проявляє агресію й до собі подібних, і ти вирішив(-ла) завести ще одного, треба знайомити їх так само — на безпечній відстані.

Бажано, щоб знайомство було на нейтральній території, наприклад, у парку. Так собаки не турбуватимуться про захист своєї території та майна. Господар(-ка) має дати зрозуміти собаці, що знайомство із цуценям — це добре. Треба заохочувати похвалою та смаколиками.

Коли ти з тваринами повернешся з прогулянки, варто сховати іграшки старшої, адже увага молодшої до них може спровокувати агресію. Не варто собак залишати довго наодинці.

Їжу й воду бажано ставити в різних кутках житла. Якщо за кілька днів комунікація між тваринами налагоджується, дистанцію поступово можна зменшувати.

Також слід враховувати різницю у віці тварин. Валентин Нечипуренко зазначає: оптимальна різниця у віці між домашніми улюбленцями — два роки, особливо якщо собаки однієї статі.

У цей період імовірність конкуренції між ними є найменшою. Якщо ти хочеш придбати собаку іншої статі, то подружитися їм буде значно легше. Річ у тім, що у тварин однієї статі відбувається “статева агресія”, особливо якщо вони не стерилізовані.

Слід звернути увагу на розміри чотирилапих та породу. Деякі собаки товариські та люблять “спілкуватися” з іншими тваринами. Це пуделі, золотисті ретривери, кокер-спанієлі, басет-гаунди. Але є й інші, яким складніше налагодити дружбу, особливо з котом. Це джек-рассел-тер’єр, афганський хорт або американський голий тер’єр.



Коли приносиш додому кошеня, забезпеч йому вільний доступ до їжі та туалету. Не допускай тісного контакту з собакою, щоб той не проявив агресію і не травмував.

Тваринам потрібен час, щоб звикнути одне до одного. У цей період можуть бути неприємні ситуації між ними. На них варто правильно реагувати:

не треба кричати на собаку, це може ввести його у ще більший стресовий стан;

не варто приділяти більше уваги одній тварині. Вони мають бути на рівних;

не лаяти, якщо пес почне мочитися у будинку. Це не помста, а реакція його організму на ріст кортизолу. Коли стрес мине, собака припинить це робити.

Рішення завести ще одного домашнього улюбленця може бути імпульсивним, але варто все обдумати, щоб тварини не постраждали та жили у любові.

Буває, що нашим улюбленцям стає зле, а поруч немає ветклініки. Раніше ми розповідали, як надати першу допомогу тварині.

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