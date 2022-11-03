Новий член родини може стати стресом для іншого — як подружити тварину з новим кошеням чи цуценям

Ми заводимо домашніх улюбленців, бо хочемо про когось піклуватися та отримувати любов. Проте однієї тваринки може не вистачити, тому люди заводять відразу кількох.
Коли в родині вже є один улюбленець і ти маєш бажання завести ще одного, треба подбати про те, як їх знайомити. Тваринам треба звикнути одне до одного, щоб вони не конкурували та не конфліктували.
Екологиня, екс-завідувачка еколого-просвітницького відділу та відділу інформації Одеського зоопарку, членкиня Всеукраїнської екологічної ліги Анна Білякова розповіла для ELLE.UA, як правильно подружити улюбленця з новеньким цуценям чи кошеням.
Один домашній улюбленець — це вже велика відповідальність, а два — ще більша. Рішення завести ще одного улюбленця потребує ретельних роздумів, підготовки та пильної уваги, особливо на етапі знайомства тварин.
Яку відповідальність несе власник тварин:
Кінолог-інструктор Валентин Нечипуренко також дав кілька рекомендацій, яких слід дотриматися, якщо хочеш завести нового улюбленця.
За його словами, треба звернути увагу на такі деталі:
Спершу необхідно оцінити рівень соціалізації собаки. Якщо ти хочеш придбати кошеня, переконайся, що пес знайомий з котами та не проявляє до них агресію. Це вплине на час, який потрібен для знайомства тварин.
Комунікація домашніх улюбленців має відбутися на безпечній відстані. Наприклад, на руках у господарів і не довше ніж 15 хв на день. Пес має бути в наморднику та на повідку. Якщо ж собака проявляє агресію й до собі подібних, і ти вирішив(-ла) завести ще одного, треба знайомити їх так само — на безпечній відстані.
Бажано, щоб знайомство було на нейтральній території, наприклад, у парку. Так собаки не турбуватимуться про захист своєї території та майна. Господар(-ка) має дати зрозуміти собаці, що знайомство із цуценям — це добре. Треба заохочувати похвалою та смаколиками.
Коли ти з тваринами повернешся з прогулянки, варто сховати іграшки старшої, адже увага молодшої до них може спровокувати агресію. Не варто собак залишати довго наодинці.
Їжу й воду бажано ставити в різних кутках житла. Якщо за кілька днів комунікація між тваринами налагоджується, дистанцію поступово можна зменшувати.
Їжу й воду бажано ставити в різних кутках житла. Якщо за кілька днів комунікація між тваринами налагоджується, дистанцію поступово можна зменшувати.
Також слід враховувати різницю у віці тварин. Валентин Нечипуренко зазначає: оптимальна різниця у віці між домашніми улюбленцями — два роки, особливо якщо собаки однієї статі.
У цей період імовірність конкуренції між ними є найменшою. Якщо ти хочеш придбати собаку іншої статі, то подружитися їм буде значно легше. Річ у тім, що у тварин однієї статі відбувається “статева агресія”, особливо якщо вони не стерилізовані.
Слід звернути увагу на розміри чотирилапих та породу. Деякі собаки товариські та люблять “спілкуватися” з іншими тваринами. Це пуделі, золотисті ретривери, кокер-спанієлі, басет-гаунди. Але є й інші, яким складніше налагодити дружбу, особливо з котом. Це джек-рассел-тер’єр, афганський хорт або американський голий тер’єр.
Коли приносиш додому кошеня, забезпеч йому вільний доступ до їжі та туалету. Не допускай тісного контакту з собакою, щоб той не проявив агресію і не травмував.
Тваринам потрібен час, щоб звикнути одне до одного. У цей період можуть бути неприємні ситуації між ними. На них варто правильно реагувати:
Рішення завести ще одного домашнього улюбленця може бути імпульсивним, але варто все обдумати, щоб тварини не постраждали та жили у любові.
Буває, що нашим улюбленцям стає зле, а поруч немає ветклініки. Раніше ми розповідали, як надати першу допомогу тварині.
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