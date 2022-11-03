Новый член семьи может стать стрессом для другого — как подружить животное с новым котёнком или щенком

Мы заводим домашних любимцев, потому что хотим о ком-то заботиться и получать любовь. Но одного животного может не хватить, поэтому люди заводят сразу несколько.

Когда в семье уже есть один любимец и тебе хочется завести еще одного, нужно позаботиться о том, как ты будешь их знакомить. Животным нужно привыкнуть друг к другу, чтобы они не конкурировали и не конфликтовали.

Эколог, экс-заведующая эколого-просветительским отделом и отделом информации Одесского зоопарка, член Всеукраинской экологической лиги Анна Билякова рассказала для ELLE.UA, как правильно подружить любимца с новеньким щенком или котёнком.

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Один домашний любимец — это уже большая ответственность, а два — еще больше. Решение завести еще одного любимца требует тщательных размышлений, подготовки и пристального внимания, особенно на этапе знакомства животных.

Какую ответственность несет владелец животных:

нужно уберечь животное, которое уже давно в семье, от стресса в связи с появлением нового жителя;

нужно обеспечить безопасность и комфорт маленького новичка;

кроме этого, хозяин (хозяйка) должен(-на) поддерживать комфортную атмосферу для всех членов семьи.

На что обратить внимание

Кинолог-инструктор Валентин Нечипуренко также дал несколько рекомендаций, которых следует придерживаться, если хочешь завести нового любимца.

По его словам, нужно обратить внимание на следующие детали:

проявляет ли собака агрессию к другим животным;

какая планируется разница в возрасте;

будут ли животные одного или разного пола;

каковы особенности пород и отличия в размерах.

Для начала необходимо оценить уровень социализации собаки. Если ты хочешь купить котенка, убедись, что пес знаком с котами и не проявляет к ним агрессию. Это повлияет на время, необходимое для знакомства животных.

Как познакомить животных

Коммуникация домашних питомцев должна произойти на безопасном расстоянии. К примеру, на руках у хозяев и не дольше 15 минут в день. Пес должен быть в наморднике и на поводке. Если же собака проявляет агрессию и к себе подобным и ты решил(-а) завести еще одного, нужно знакомить их так же — на безопасном расстоянии.

Желательно, чтобы знакомство было на нейтральной территории, например, в парке. Так собаки не будут беспокоиться о защите своей территории и имущества. Хозяин (хозяйка) должен(-а) дать понять собаке, что знакомство со щенком — это хорошо. Надо поощрять похвалой и вкусностями.

Когда ты с животными вернешься с прогулки, лучше спрятать игрушки старшего, ведь внимание младшего к ним может спровоцировать агрессию. Не стоит собак оставлять долго наедине.

Еду и воду желательно ставить в разных углах жилья. Если через несколько дней коммуникация между животными налаживается, дистанцию ​​постепенно можно уменьшать.

Также следует учитывать разницу в возрасте животных. Валентин Нечипуренко отмечает: оптимальная разница в возрасте между домашними питомцами — два года, особенно если собаки одного пола.

В этот период вероятность конкуренции между ними наименьшая. Если ты хочешь приобрести собаку другого пола, то подружиться им будет гораздо легче. Дело в том, что у животных одного пола происходит “половая агрессия”, особенно если они не стерилизованные.

Следует обратить внимание и на размеры четырёхлапых и породу. Некоторые собаки общительны и любят проводить время с другими животными. Это пудели, золотистые ретриверы, кокер-спаниели, басет-гаунды. Но есть и другие, которым сложнее наладить дружбу, особенно с котом. Это джек-рассел-терьер, афганская борзая или американский голый терьер.

Когда приносишь домой котенка, обеспечь ему свободный доступ к еде и туалету. Не стоит допускать тесного контакта с собакой, чтобы тот не проявил агрессию и не травмировал.

Животным нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. В этот период могут возникать неприятные ситуации между ними. На них следует правильно реагировать:

не надо кричать на собаку, это может ввести его в еще большее стрессовое состояние;

не стоит уделять больше внимания одному животному. Они должны быть на равных;

не ругать, если пес начнет мочиться в доме. Это не месть, а реакция его организма на рост кортизола. Когда стресс пройдет, собака прекратит это делать.

Решение завести еще одного домашнего питомца может быть импульсивным, но стоит все обдумать, чтобы животные не пострадали и жили в любви.

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