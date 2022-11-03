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Новый член семьи может стать стрессом для другого — как подружить животное с новым котёнком или щенком

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 ноября 2022, 16:30
Як подружити собаку з котом — поради для господарів
Фото: Pexels

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