Новый член семьи может стать стрессом для другого — как подружить животное с новым котёнком или щенком

Мы заводим домашних любимцев, потому что хотим о ком-то заботиться и получать любовь. Но одного животного может не хватить, поэтому люди заводят сразу несколько.
Когда в семье уже есть один любимец и тебе хочется завести еще одного, нужно позаботиться о том, как ты будешь их знакомить. Животным нужно привыкнуть друг к другу, чтобы они не конкурировали и не конфликтовали.
Эколог, экс-заведующая эколого-просветительским отделом и отделом информации Одесского зоопарка, член Всеукраинской экологической лиги Анна Билякова рассказала для ELLE.UA, как правильно подружить любимца с новеньким щенком или котёнком.
Один домашний любимец — это уже большая ответственность, а два — еще больше. Решение завести еще одного любимца требует тщательных размышлений, подготовки и пристального внимания, особенно на этапе знакомства животных.
Какую ответственность несет владелец животных:
Кинолог-инструктор Валентин Нечипуренко также дал несколько рекомендаций, которых следует придерживаться, если хочешь завести нового любимца.
По его словам, нужно обратить внимание на следующие детали:
Для начала необходимо оценить уровень социализации собаки. Если ты хочешь купить котенка, убедись, что пес знаком с котами и не проявляет к ним агрессию. Это повлияет на время, необходимое для знакомства животных.
Коммуникация домашних питомцев должна произойти на безопасном расстоянии. К примеру, на руках у хозяев и не дольше 15 минут в день. Пес должен быть в наморднике и на поводке. Если же собака проявляет агрессию и к себе подобным и ты решил(-а) завести еще одного, нужно знакомить их так же — на безопасном расстоянии.
Желательно, чтобы знакомство было на нейтральной территории, например, в парке. Так собаки не будут беспокоиться о защите своей территории и имущества. Хозяин (хозяйка) должен(-а) дать понять собаке, что знакомство со щенком — это хорошо. Надо поощрять похвалой и вкусностями.
Когда ты с животными вернешься с прогулки, лучше спрятать игрушки старшего, ведь внимание младшего к ним может спровоцировать агрессию. Не стоит собак оставлять долго наедине.
Еду и воду желательно ставить в разных углах жилья. Если через несколько дней коммуникация между животными налаживается, дистанцию постепенно можно уменьшать.
Еду и воду желательно ставить в разных углах жилья. Если через несколько дней коммуникация между животными налаживается, дистанцию постепенно можно уменьшать.
Также следует учитывать разницу в возрасте животных. Валентин Нечипуренко отмечает: оптимальная разница в возрасте между домашними питомцами — два года, особенно если собаки одного пола.
В этот период вероятность конкуренции между ними наименьшая. Если ты хочешь приобрести собаку другого пола, то подружиться им будет гораздо легче. Дело в том, что у животных одного пола происходит “половая агрессия”, особенно если они не стерилизованные.
Следует обратить внимание и на размеры четырёхлапых и породу. Некоторые собаки общительны и любят проводить время с другими животными. Это пудели, золотистые ретриверы, кокер-спаниели, басет-гаунды. Но есть и другие, которым сложнее наладить дружбу, особенно с котом. Это джек-рассел-терьер, афганская борзая или американский голый терьер.
Когда приносишь домой котенка, обеспечь ему свободный доступ к еде и туалету. Не стоит допускать тесного контакта с собакой, чтобы тот не проявил агрессию и не травмировал.
Животным нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. В этот период могут возникать неприятные ситуации между ними. На них следует правильно реагировать:
Решение завести еще одного домашнего питомца может быть импульсивным, но стоит все обдумать, чтобы животные не пострадали и жили в любви.
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