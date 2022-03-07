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Безкоштовний проїзд залізничним транспортом в ЄС для українців. Розповідаємо, як це працює

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Березня 2022, 23:00
Безкоштовний проїзд для українців в країнах Європи
Фото: УНІАН

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