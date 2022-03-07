Безкоштовний проїзд залізничним транспортом в ЄС для українців. Розповідаємо, як це працює

Люди тікають від війни закордон, переважно вони використовують залізничний транспортний засіб.

Тож оператори поїздів по всій Європі тепер пропонують безкоштовний залізничний транспорт українцям, які вимушені лишати свої домівки в пошуках безпеки через криваву війну, яку веде Росія, про це повідомляє МВС України.

Що треба мати з собою

Для безкоштовного проїзду треба мати український паспорт або ID-картку.

Безкоштовний проїзд діє у напрямках до Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Франції, Бельгії та Данії.

Національний залізничний перевізник Німеччини Deutsche Bahn заявив, що готовий додати вагони в потяги, що курсують із Польщі до Берліна, і, якщо потрібно, запустити додаткові поїзди для збільшення пропускної здатності.

Наразі з Польщі до Німеччини щодня курсує до 8 поїздів далекого сполучення Євросіті, які відправляються з Варшави, Гданська, Перемишля (міста, розташованого на кордоні з Україною), Кракова та Вроцлава.

До наших українських громадян добре ставляться закордоном, раніше ми розповідали, як приймає біженців Польща.