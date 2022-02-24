Світ продовжує підтримувати: як Польща приймає біженців з України

Світ продовжує нас підтримувати у цій складній ситуації.

Країни ЄС готові прийняти від 20 тисяч до одного мільйона українських біженців. Зокрема, йдеться про Латвію, Естонію, Угорщину, Чехію та Польщу.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як приймає біженців Польща

У найкоротший термін країни виділить житло для біженців з України. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік.

Нині в’їзд у Польщу вільний, про це скала журналістка Олена Міщенко, яка працює в Польщі на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, біженців пускають без віз, сертифікатів про вакцинацію та тестів на Covid-19.

Із собою варто лише мати хоча б якийсь документ, який підтверджує особу.

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський та заступник глави МВС Польщі Павел Шефернакер повідомили, що Польща розгортає на кордоні з Україною дев’ять пунктів прийому можливих біженців — по чотири у Підкарпатському та Люблінському воєводствах та на залізничному вокзалі у Перемишлі.

Нагадаємо, що раніше Джо Байден у своєму виступі оголосив нові санкції проти Росії.