Світ продовжує підтримувати: як Польща приймає біженців з України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Лютого 2022, 22:35
Польща приймає біженців
Фото: Depositphotos

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