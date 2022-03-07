Бесплатный проезд железнодорожным транспортом в ЕС для украинцев. Рассказываем, как это работает

Люди убегают от войны заграницу, преимущественно они используют железнодорожное транспортное средство.

Операторы поездов по всей Европе теперь предлагают бесплатный железнодорожный транспорт украинцам, что вынуждены оставлять свои дома в поисках безопасности из-за кровавой войны, которую ведет Россия, об этом сообщает МВД Украины.

Что нужно иметь с собой

Для бесплатного проезда нужно иметь украинский паспорт или ID-карту.

Бесплатный проезд действует в направлениях в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, Францию, Бельгию и Данию.

Национальный железнодорожный перевозчик Германии Deutsche Bahn заявил, что готов добавить вагоны в поезда, курсирующие из Польши в Берлин, и, если нужно, запустить дополнительные поезда для увеличения пропускной способности.

В настоящее время из Польши в Германию каждый день курсирует до 8 поездов дальнего сообщения Евросити, которые отправляются из Варшавы, Гданьска, Перемышля (города, расположенного на границе с Украиной), Кракова и Вроцлава.

К нашим украинским гражданам хорошо относятся за границей, раньше мы рассказывали, как принимает беженцев Польша.