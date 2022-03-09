Путешествия и вдохновение

Переезд в Польшу во время войны в Украине: что нужно знать и к чему готовиться

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 09 марта 2022, 19:50
статус біженця
Фото: Getty Images

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