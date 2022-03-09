Переезд в Польшу во время войны в Украине: что нужно знать и к чему готовиться

В Украине идет война. Коварное нападение России на нашу территорию разделило жизнь людей на “до” и “после”.

Война заставила нас изменить привычный строй жизни: утро начинается не с кофе, а с мониторинга новостей, из сообщений “как ты?”, и “у нас тихо, тревоги не было”. Для кого-то утро начинается и не в родных стенах, но… Утро начинается, и мы за это благодарны.

Вынужденные переселенцы ищут убежища в западных областях Украины, или вообще – под спокойным небом других стран Европы.

За время полномасштабной войны из нашей Украины выехало больше 1.7 миллионов человек. Большая часть пересекла границу с Польшей.

Статус беженца стал вариантом жизни в другой стране на некоторый период. Польша радушно принимает наших граждан у себя, и заявляла о таком варианте еще на этапе скопления российских войск на наших границах.

Об этом 13 февраля заявлял министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

#Pomagamy????????

Dzisiaj o godz.20.00 liczba osób,które uciekły z Ukrainy????????do Polski???????? przekroczyła milion.

To milion ludzkich tragedii,milion osób wygnanych z własnych domów przez wojnę.

Milion osób,które po przekroczeniu granicy usłyszały od #funkcjonariuszeSG „Jesteście bezpieczni” pic.twitter.com/gFUmOoHrbX — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 6, 2022

Власти Польши также успокоили и граждан Украины, которые находились на территории Польши до 24 февраля, а теперь не могут вернуться домой.

В ближайшие дни не следует также подавать никаких ходатайств в: Управление по делам иностранцев / Воеводских управлений/ Пограничной службы в пунктах пересечения границы. То же касается граждан Украины, проживающих в Польше некоторое время, но их документы, на основании которых разрешено проживание, уже недействительны, говорится в сообщении для украинских граждан на сайте Офиса для иностранцев.

Фото: Официальный Facebook Granica

Какие документы необходимы для пересечения границы?

Процесс пересечения польской границы сейчас упростился к своему историческому минимуму. Во время боевых действий в Украине украинцам разрешено пересекать границу Польши:

Без визы;

Без приглашения на работу;

Без загранпаспорта (достаточно документа, удостоверяющего личность).

Для выезда детей в возрасте до 16 лет достаточно свидетельства о рождении. Дети могут выезжать с одним родителем без официального разрешения другого родителя. Если ребенок едет с кем-то из знакомых – нужно иметь официальное разрешение родителя, заверенное нотариусом.

Если родители ребенка уже находятся за границей, они должны отправить скан-копию идентичного разрешения на электронную почту.

Если у вас с собой домашние питомцы – на них тоже не нужны документы.

Также упростилась и ситуация соблюдения условий карантина – для пересечения границы не нужны ПЦР-тесты и самоизоляция.

Польша готова всячески помогать украинцам, вынужденным покинуть свои дома из-за войны в Украине.

Можно спокойно жить и работать, оформить загранпаспорт уже на территории Польши в течение 14 дней после пересечения границы.

Также можно рассчитывать на дешевое, или вообще бесплатное жилье в течение некоторого времени.

Украинцы про поддержку поляков

– В Польше нас приняли очень хорошо. Хозяева квартиры, которую снимаем, активно интересовались, чем нам нужно помочь. Сдали в аренду квартиру по большой скидке. Впечатлены тем, как поляки поддерживают Украину и украинцев. В магазинах часто есть возможность добавить к своему чеку сумму денег, которую покупатель хочет пожертвовать в поддержку Украины – делится впечатлениями Сергей, инженер QA.

Мужчина выехал с семьей в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Говорит: для ускорения процесса не оформляли статус беженца, находятся в Польше как туристы – это легально разрешено сроком на девяносто дней.

Если вы решили оформить статус беженца, следует понимать, что он существенно ограничивает ваши права.

Стоит ли: плюсы и минусы статуса беженца

Плюсы:

Устав беженца делается бесплатно; Предоставляется бесплатное жилье (спальное место в ячейке для беженцев); Бесплатная и одежда, еда, консультация у семейного врача; Тот же бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах (с наличием украинского паспорта);

Бесплатная «зеленая карта» для страхования машины на 30 дней.

Минусы:

Изъятие загранпаспорта сроком от 6 месяцев до 2-х лет; Запрет на передвижение в другие страны, в Украину – в частности; Запрет на трудоустройство и обучение в университетах (в некоторых городах детям можно посещать детские сады и школы).

Для оформления статуса беженца вам необходимо на границе или уже с территории Республики Польша обратиться в пограничную службу или любое ее подразделение с соответствующей просьбой.

Фото: официальный Facebook Государственной пограничной службы Украины

Украинцы о статусе беженца

Есть те, кто уже успел подать заявление на оформление статуса беженца. Они также отмечают принципиальное упрощение процесса перехода и пребывания в стране.

– Это был уже не один из первых дней войны, поэтому выглядело как люди на границе работали лучше, быстро сказали что и как оформить и пропустили, помогли с вопросами о проживании и ближайшем транспорте. Жилье искала уже в городе, были люди, которые предлагали квартиры.

Ира – специалист SMM. Ей 25 лет, и уезжала она из страны она сама. Говорит: до сих пор точно не знает, сколько сможет здесь находиться.

– Дали документы для заполнения, заявление на статус беженца, у меня при себе был загранпаспорт, сказали нужно будет ожидать рассмотрения, также должны выдать временное удостоверение.

– На какой форме проживания Вы сейчас зарегистрированы в Польше?

– Пока мне сказали, что разрешено находиться без особых документов, кроме собственного паспорта, до получения удостоверения или результата рассмотрения заявления.

Полезные ссылки для людей, бежавших от боевых действий в Украине на территорию Республики Польша:

Пункты приема беженцев для поиска жилья, получения пищи, одежды и медицинских услуг.

Информация для переселенцев.

Информационные услуги и телефоны доверия в Польше.

Но украинцам рекомендовано не спешить подавать заявку на беженство, если есть где остановиться и финансовые возможности.

Поэтому напоминаем, что существует несколько легальных вариантов пребывания за границей во время войны в Украине с Россией.

Кроме того, жители Польши просят не ехать всем в Краков, Варшаву и Вроцлав – эти города уже сильно забиты беженцами, волонтеров и жилья не хватает.

Сейчас в ЕС бесплатный проезд для украинцев, поэтому можно ехать не только в польские города, но и в другие страны Евросоюза.

Недавно мы писали, какие еще страны Европы принимают беженцев из Украины.