Львов планирует строить жилье для переселенцев — Садовый о ситуации в городе

За время войны Львов стал убежищем для 200 тысяч украинцев из других регионов. Об этом заявил глава Львовского городского совета Андрей Садовый в эфире телемарафона.

Мы перенастроили все школы, спортивные залы, театры. Они сейчас принимают временно перемещенных лиц. Также львовяне бесплатно принимают беженцев у себя дома. Все гостиницы и хостелы заняты.

Однако ситуация с наплывом беженцев несколько стабилизировалась. Садовый поделился, что раньше через львовский вокзал проходило ориентировочно 60 тысяч человек в день, а сейчас — 10 тысяч.

Львов предоставляет людям не только жилье, но и рабочие места. Заработал консультационный центр для переселенцев.

Кроме того город планирует строить быстрое жилье для временно перемещенных лиц. Речь идет о 30 тысячах домиков. Западные партнеры уже выразили готовность профинансировать этот проект.

Смотри в сюжете, сколько обходится Львову один день содержания переселенцев.

Эвакуация предприятий из регионов, где идут активные боевые действия, на запад Украины продолжается. Кто-то перевозит бизнес самостоятельно, а кому-то помогает государство. Смотри, с чем сталкиваются бизнесмены.