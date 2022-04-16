Неопределенность: почему нас преследует это чувство и как с ним жить

Вся наша жизнь состоит из неопределенности. Если попытаться не принимать во внимание войну, даже в мирное время никто из нас не знает, что с ним будет через пять минут, завтра или через год.

Однако наша психика исторически приспособилась к состоянию неопределённости. Поэтому большинство из нас не думает об этом ежеминутно, а значит, неопределенность в бытовых вопросах не влечет за собой тревожности, убеждает психолог Елена Здрилько.

Неопределенность сопровождает нас даже когда мы готовим ужин. Представьте: вы собираетесь приготовить на ужин пельмени, но не уверены, что вашему партнеру понравится. Будут ли от этого в восторге ваши дети? Что же вам приготовить, чтобы точно всем угодить?

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Это также примеры неопределенности, но переживаем ли мы из-за них так сильно?

Когда таких неопределенностей много и они глобальны — война, терроризм, потеря дома, близких, работы — они обладают накопительным эффектом, и справиться с ними становится все сложнее.

Так появляется чувство тревожности.

С другой стороны, неопределенность может провоцировать и положительные эмоции — предвкушение приятных перемен. Увольнение с работы может означать изменения к лучшему — найдешь новую, где будет интересно.

Есть понятие резильентности — способности восстанавливаться и продолжать деятельность даже тогда, когда все идёт не по плану. Воспитание в себе этой способности позволяет нам повышать стрессоустойчивость и переживать неопределенность с наименьшими потерями для личности.

Чтобы прокачать резильентность и толерантность к неопределенности, нужно быть внимательным к себе, своим эмоциям и реакциям на происходящее вокруг.

Причём следует помнить, что делать это нужно тогда, когда вы находитесь в состоянии сравнительного покоя, потому что в состоянии стресса анализировать события и воспринимать информацию адекватно может быть затруднительно.

Когда вы почувствовали, что эмоции уже не так зашкаливают и вы можете анализировать, попробуйте раскрутить тревожный клубок.

К примеру, сейчас ты находишься в стрессе, чувствуешь тревогу и трудности. Все потому, что пришлось покинуть свой дом из-за войны.

Конечно, первое, что одерживает верх над нашими эмоциями — контроль мыслей. Ты убеждаешь себя, что это временно, а переезд вызван желанием уберечь себя и своих близких. Голову также занимают текущие проблемы, которые влечет за собой переезд на новое место жительства.

Если ты проанализируешь цепочку причин своего стрессового состояния и условно покажешь себе перспективы для любого варианта развития событий, то и уровень тревожности снизится. Ты сможешь адекватно воспринимать события, какими бы катастрофическими они ни были.

Неопределенность — это часть нашей жизни, будь то мирное или военное время. Прими ее, как естественную часть жизни.

По своей природе человек склонен сопротивляться неопределенности, окружая себя комфортом и безопасностью. Но даже в безопасности никто не может точно сказать, что случится в будущем. Совершенно нормально, если ты чего-то не знаешь: само решение, принятое в условиях неопределенности, помогает жить.

А как избежать ссор с родными во время войны и как сохранить здоровые отношения в семье — читай в материале.