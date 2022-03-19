Ссоры во время войны. Как предотвратить конфликты с самыми родными

В наше время человеческая психика находится в состоянии тотального стресса. Каждый день люди слышат сирены, взрывы, попадают под обстрелы и живут в бомбоубежищах, часто вынуждены отвечать не только за свою жизнь.

Поэтому наша психика сейчас как никогда чувствительна к любым возбудителям. Можно держаться до последнего и потерять контроль от пустяка.

Из-за этого возникает много ссор. Мы расскажем, как их предотвратить.

Почему возникают ссоры?

Люди сейчас вышли из зоны комфорта, они не в состоянии контролировать ситуацию, чувствуют неопределенность, страх, уныние.

Часто даже невозможно удовлетворить элементарные базовые жизненно важные потребности. Из-за этого могут возникать конфликты.

Как облегчить свое состояние и не срываться на родных

Чтобы держать себя в руках, прежде всего нужно осознать, что любые эмоции — это нормально.

Следует понимать, что сейчас подобное “нервное состояние” — это нормально. Все сейчас находятся в эмоциональной неопределенности.

Несмотря на это, нужно стараться спокойно реагировать на раздражение, страх, гнев, слезы людей, чтобы предотвратить конфликт.

А еще очень важно простить себе определенные слабости и срывы.

Ведь психика сейчас изо всех сил пытается справиться со стрессом. Поэтому любая реакция – это нормально и не нужно себя корить за что-то. Следует воспринимать все с пониманием.

Что я могу сделать сегодня?

Важно задавать себе этот вопрос ежедневно, не заглядывая далеко в будущее.

Нужно придумывать, где и как вы можете быть полезны для других. Ведь бездейственное переживание гораздо хуже, чем работа во благо.

Также, когда мы заняты поиском того, где можно помочь и как быть полезным, остается очень мало времени на конфликты и недовольство.

Будь полезным

Бескорыстная помощь другим и работа на общее благо оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние.

Чувство вовлеченности и приобщенности к выполнению общей цели стабилизирует эмоции, снижает тревожность, уменьшает чувство страха, а потому делает нас менее конфликтными.

Продуктивность

Важно делать то, что мы умеем и что у нас хорошо получается.

Когда мы чувствуем, что наш труд приносит пользу и определенный результат, это вдохновляет и вселяет веру в победу.

Чувство полезности помогает избежать неопределенности и дает уверенность в том, что у вас есть определенная функция, за которую вы отвечаете.

Это позволяет общаться на позитиве в противовес ссорам и конфликтам.

Заботьтесь о себе

Обязательно нужно удовлетворять свои базовые потребности во сне, еде, отдыхе, тепле, общении и уединении.

Также нужно сформировать определенный распорядок на время войны, чтобы психика понимала: есть вещи, которые вы способны контролировать.

Отвлекаться от боевых действий, бесконечной новостной ленты — это необходимость. Также необходимо смеяться, радоваться чему-то во время войны и делать то, что расслабляет, чтобы предотвратить конфликт.

Кто-то скажет, что это совсем не нужно. Забота о себе точно не ко времени. Однако это большая ошибка. Ранее мы рассказывали, почему важно не забивать на себя, если вы хотите выдержать войну и быть полезными в тылу.