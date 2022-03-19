Сварки під час війни. Як запобігти конфліктам із найріднішими

Зараз людська психіка перебуває у стані тотального стресу. Адже кожного дня люди чують сирени, вибухи, потрапляють під обстріли та живуть у бомбосховищах, часто вимушені відповідати не лише за своє життя.

Тому наша психіка зараз, як ніколи вразлива до будь-яких збудників. Можна триматися до останнього й втратити контроль через дрібницю.

Через це виникає багато сварок. Ми розкажемо, як запобігти цьому.

Чому виникають сварки?

Люди зараз вийшли з зони комфорту, вони не в змозі контролювати ситуацію, почувають невизначеність, страх, зневіру.

Часто навіть неможливо задовольнити елементарні базові життєво важливі потреби. Через це можуть виникати конфлікти.

Як покращити свій стан та не зриватися на рідну людину

Щоб тримати себе в порядку, найперше треба усвідомити, що всі емоції — це нормально.

Варто розуміти, що зараз подібний “нервовий стан” — це нормально. Всі зараз перебувають в емоційній невизначеності.

Разом із тим, треба намагатися спокійно реагувати на роздратування, страх, гнів, сльози людей, щоб запобігти конфлікту.

А ще важливо пробачати собі певні слабкості та зриви.

Адже психіка зараз з усіх сил намагається впоратися зі стресом. Тому будь-яка реакція — це нормально і не треба себе картати за щось. Варто сприймати все з розумінням.

Що я можу зробити сьогодні?

Важливо ставити собі це питання щодня, не заглядаючи в майбутнє надовго.

Треба подумати над тим, де та як ви можете бути корисні іншим. Адже бездіяльне переживання набагато гірше, ніж робота на благо.

Також коли ми зайняті пошуком того, де можна допомогти та бути корисним, залишається менше часу на конфлікти та невдоволення.

Будь корисним

Безкорислива допомога іншим та робота на спільне благо позитивно впливає на емоційний стан.

Відчуття залученості до виконання спільної цілі стабілізує емоції, знижує тривожність, зменшує відчуття страху, а тому робить нас менш конфліктними.

Продуктивність

Важливо робити те, що ми вміємо і що в нас добре виходить.

Коли ми відчуваємо, що наша праця приносить користь та певний результат — це надихає та вселяє віру у перемогу.

Почуття корисності позбавляє відчуття невизначеності та дарує впевненість у тому, що ви маєте певну функцію, за яку відповідаєте.

Це дозволяє спілкуватися на позитиві на противагу сваркам і конфліктам.

Піклуйтеся про себе

Обов’язково треба задовольняти свої базові людські потреби у сні, їжі, відпочинку, теплі, спілкуванні та усамітненні.

Також треба сформувати певний постійний розпорядок на час війни, щоб психіка розуміла: є речі, які я здатен тримати під контролем.

Відволікатися від бойових дій, нескінченної стрічки новин — це необхідність. Так само необхідно сміятися, радіти чомусь під час війни та робити те, що розслабляє, щоб запобігти конфлікту.

Дехто скаже, що це зовсім непотрібно. Турбота про себе точно не на часі. Проте це велика помилка.

Раніше ми пояснювали, чому важливо не забивати на себе, якщо ви хочете витримати війну та бути корисними в тилу.