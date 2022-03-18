Психологія

Починається розкол всередині. Андрій Жельветро розповів, як не звинувачувати себе та інших

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Березня 2022, 19:00
Як перестати звинувачувати інших під час війни
Фото: Pexels

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