Починається розкол всередині. Андрій Жельветро розповів, як не звинувачувати себе та інших

З кожним новим днем війни ми починаємо панікувати, сваритися між собою та звинувачувати одне одного.

Психолог Андрій Жельветро розповів, чому так відбувається та як цього позбутися.

За словами психолога, ми можемо це робити через будь-які дрібниці: хтось виїхав, хтось залишився, хтось досі говорить російською мовою тощо.

Причини поведінки

Це є проявом психологічної травми, яку отримали всі ми без винятку.

Ми не знаємо, як поводитися, бо нас не готували до війни.

Ми звинувачуємо інших, коли звинувачуємо себе за страх, за розгубленість та незнання, як далі жити.

Як намагаємося позбутися почуття провини

— Ми приносимо себе в жертву, заганяючи роботою. Здаємо кров, розвозимо їжу, записуємося в тероборону тощо. Далі ми вимагаємо такої самої пожертви від інших людей.

І тих, хто робить менше, ми засуджуємо. Саме такий настрій призводить до розколу всередині країни.

Як не звинувачувати

Андрій Жельветро каже: щоб перестати звинувачувати інших, треба перестати звинувачувати себе.

Ми не маємо порівнювати себе з іншими. Самостійно вирішити, чим можемо допомагати країні.

Не звертати увагу, де я є географічно. Головний орієнтир — наше спільне майбутнє.

Пригадати й зрозуміти, що коли ти ухвалював(-ла) рішення — зробив(-ла) найкраще для себе на той момент, тож не маєш виправдовуватися.

Проте є люди, яких постійно гризе почуття провини, і їм складно його побороти. Раніше Дмитро Карпачов розповів прості правила, як впоратися з почуттям провини.