Начинается раскол внутри. Андрей Жельветро рассказал, как не винить себя и других

С каждым новым днем ​​войны мы начинаем паниковать, ссориться и обвинять друг друга.

Психолог Андрей Жельветро рассказал, почему так происходит и как от этого избавиться.

По словам психолога, мы можем это делать по любым пустякам: кто-то уехал, кто-то остался, кто-то до сих пор говорит на русском языке и тому подобное.

Причины поведения

Это проявление психологической травмы, которую получили все мы без исключения.

Мы не знаем, как себя вести, потому что нас не готовили к войне.

Мы обвиняем других, когда обвиняем себя за страх, за растерянность и незнание, как дальше жить.

Как пытаемся избавиться от чувства вины

— Мы приносим себя в жертву, загоняя себя работой. Сдаем кровь, развозим еду, записываемся в терроборону и т.д. Дальше мы требуем такого же пожертвования у других людей.

И тех, кто делает меньше, мы осуждаем. Именно такое настроение приводит к расколу внутри страны.

Как перестать обвинять

Андрей Жельветро говорит: чтобы перестать винить других, нужно перестать винить себя.

Мы не должны сравнивать себя с другими. Самостоятельно решить, чем можем помогать стране.

Не обращать внимания, где я географически. Главный ориентир — наше общее будущее.

Вспомнить и понять, что когда ты принимал(-а) решение — сделал(-а) самое лучшее для себя на тот момент, поэтому не стоит оправдываться.

Однако есть люди, которых постоянно грызет чувство вины, и им сложно его одолеть. Ранее Дмитрий Карпачев рассказал простые правила, как справиться с чувством вины.