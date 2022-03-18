Начинается раскол внутри. Андрей Жельветро рассказал, как не винить себя и других

С каждым новым днем войны мы начинаем паниковать, ссориться и обвинять друг друга.
Психолог Андрей Жельветро рассказал, почему так происходит и как от этого избавиться.
По словам психолога, мы можем это делать по любым пустякам: кто-то уехал, кто-то остался, кто-то до сих пор говорит на русском языке и тому подобное.
Это проявление психологической травмы, которую получили все мы без исключения.
Мы не знаем, как себя вести, потому что нас не готовили к войне.
Мы не знаем, как себя вести, потому что нас не готовили к войне.
Мы обвиняем других, когда обвиняем себя за страх, за растерянность и незнание, как дальше жить.
— Мы приносим себя в жертву, загоняя себя работой. Сдаем кровь, развозим еду, записываемся в терроборону и т.д. Дальше мы требуем такого же пожертвования у других людей.
И тех, кто делает меньше, мы осуждаем. Именно такое настроение приводит к расколу внутри страны.
Андрей Жельветро говорит: чтобы перестать винить других, нужно перестать винить себя.
Мы не должны сравнивать себя с другими. Самостоятельно решить, чем можем помогать стране.
Не обращать внимания, где я географически. Главный ориентир — наше общее будущее.
Не обращать внимания, где я географически. Главный ориентир — наше общее будущее.
Вспомнить и понять, что когда ты принимал(-а) решение — сделал(-а) самое лучшее для себя на тот момент, поэтому не стоит оправдываться.
Однако есть люди, которых постоянно грызет чувство вины, и им сложно его одолеть. Ранее Дмитрий Карпачев рассказал простые правила, как справиться с чувством вины.