Три правила, чтобы справиться с негативными чувствами: советы Дмитрия Карпачева

Психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев дал советы для сильных и непобедимых.

В условиях войны многих грызет чувство вины. Но важно помнить, что оно не зависит от того, что вы делаете, а является лишь следствием внутреннего конфликта между тем, что вы хотите делать, и тем, что от вас ждут другие.

Сейчас в кризисное время нужно прекратить тратить свою жизнь на то, чтобы оправдать чьи-то надежды.

Нужно руководствоваться собственной совестью. Никто кроме вас не знает, как вам лучше прожить свою жизнь.

Дело не в том, что вы делаете. А в том, даете ли вы себе право жить по своему усмотрению. Именно это является лучшей прививкой от чувства вины.

Чем бы вы ни занимались, если вы чувствуете вину, рано или поздно она разрушит вас.

Вы утомите себя этим чувством и не сможете заниматься чем-либо вообще, ведь нервная система нуждается в отдыхе.

Чувство вины провоцирует подсознательную защиту от него. Это влечет за собой комплекс неполноценности, состояние жертвы, так вы только запустите себя.

Как с этим справиться?

Не пытайтесь оправдать чьи-либо ожидания. Всегда найдется тот, кто скажет, что можно делать больше и лучше.

Ругайте врага, а не себя. Перенаправляйте на него свою злость.

Найдите свой вид помощи стране. Он будет вас вдохновлять.

Помните, быть полезным — это не всегда делать то, что делают другие.

Быть полезным — это делать то, что хорошо получается. Любой вклад в победу важен. Заботьтесь о своей психике.

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