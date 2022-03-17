Три правила, щоб впоратися з негативними почуттями: поради Дмитра Карпачова

Психолог та телеведучий Дмитро Карпачов дав поради для сильних та непереможних.
В умовах війни багатьох гризе почуття провини. Але важливо пам’ятати, що воно не залежить від того, що ви робите, а є лише наслідком внутрішнього конфлікту між тим, що ви хочете робити, і тим, що від вас очікують інші.
Зараз у кризовий час потрібно припинити витрачати власне життя на те, щоб виправдати чиїсь сподівання. Потрібно керуватися власною совістю. Ніхто крім вас не знає, як вам краще прожити власне життя.
Річ не в тому, що ви робите. А в тому, чи даєте ви собі право жити на власний розсуд. Бо саме це є найкращим щепленням від почуття провини.
Річ не в тому, що ви робите. А в тому, чи даєте ви собі право жити на власний розсуд. Бо саме це є найкращим щепленням від почуття провини.
Чим би ви не займалися, якщо ви почуваєте провину, рано чи пізно вона зруйнує вас.
Ви втомите себе цим почуттям і не зможете займатися чимось узагалі, адже нервова система потребує відпочинку.
Почуття провини провокує підсвідомий захист від нього. Це тягне за собою комплекс неповноцінності, стан жертви, запущення себе.
Пам’ятайте, бути корисним — це не завжди робити те, що роблять інші.
Бути корисним — це робити те, що добре виходить. Будь-який внесок у перемогу є важливим. Піклуйтесь про свою психіку.
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