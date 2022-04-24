Люди, рятуючись від пожежі, вистрибували з вікон: репортаж з лікарні та історії людей з Одеси

23 квітня рашистська ракета влучила у 16-поверховий будинок в Одесі. Все сталося серед білого дня, коли більшість жителів відпочивали вдома. Постраждали 18 людей, 8 загинули, з них — тримісячна дівчинка.

Рятувальники понад добу розбирали завали. Мешканців зруйнованого під’їзду тимчасово відселили. Нині будівлю обстежують експерти, аби зрозуміти, чи можна відбудувати зруйновані квартири.

Наша квартира на другому поверсі, повністю зруйнована. Слава богу що не вигоріла повністю, — розповідає Олена Яценко.

Жінка радіє, що взагалі лишилася жива. Бо під час ракетного обстрілу їх із чоловіком не будо вдома, а донька встигла сховатися у паркінгу.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

– Я шокована, добре, що нас вдома не було, бо якби ми були, уламками нас би убило, тому що ракета йшла з боку моря. Якби були, точно в живих не залишилися, так що слава Богу що живі, — додала Олена.

Пані Віра теж, на щастя, під час ракетного удару ходила у справах, у квартирі залишився тільки кіт. Усю ніч вона переймалася, чи врятувався чотирилапий.

Моя квартира на 6 му поверсі. Вибуховою хвилею повибивало шибки, трохи захопило від пожежі. Але майже ціла. Хвилювалася, що котик лишився у квартирі. Ось, прийшла, забрала, вижив, — розповіла пані Віра.

Нині десятеро постраждалих знаходяться у лікарні, у всіх опіки та скалкові поранення, у найтяжчому стані нині пацієнти, що, рятуючись від пожежі, вистрибували з вікон.

– Всі 10 пацієнтів, які госпіталізовані до міських установ, знаходяться у стабільному стані: хтось у тяжчому, хтось середньому ступені тяжкості. Переважно скалкові поранення та опіки, є й ті, хто від пожежі стрибнули з вищого поверху на дах під’їзду, — розповідає директор одеської міської лікарні Микола Турчин.

Понад добу рятувальники розбирали завали. Людей зі зруйнованого під’їзду тимчасово відселили, хтось поїхав у гуртожиток, що надала міськрада, більшість жителів поїхали до родичів. Нині будівлю обстежують експерти, аби зрозуміти, чи не пошкодило уламками ракети несущих конструкцій.















– Будинок можна врятувати й не визнавати його аварійним, підкреслю, що є необхідність проведення складних робіт, кропіткої та серйозної роботи, — зазначає заступник директора департаменту міського господарства Одеської міськради Віталій Цуркан.

Тим часом, аби вшанувати пам’ять загиблих, під час ракетного обстрілу, до будинку, де сталася трагедія, люди зносять квіти та дитячі іграшки.

Читати на тему Покидьки смердючі! Зеленський емоційно прокоментував обстріл Одеси росіянами 23 квітня Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси 23 квітня.

Нагадаємо, як лише нещодавно Одеса прихистила біженців з гарячих точок України.

Фото: Євген Репенько