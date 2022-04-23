Одеса справді мама: як жителі прихистили п’ять родин із гарячих точок, що стали біженцями

За час війни в Україні внутрішніми переселенцями стали понад сім мільйонів українців. Облаштовувати життя на новому місці їм допомагають жителі тих населених пунктів, куди рушили ВПО. Одним із таких стало місто Одеса.

В Одесі родина прихистила 27 біженців з Херсонщини, Харківщини та Донеччини. Сім’я Марценюків має власний хостел у приватному секторі й коли почалася війна, вирішила безплатно прийняти вимушених переселенців.

Про пані Ганну, яка надає житло для біженців безоплатно, сім’ї дізнавалися від волонтерів, що працюють у штабі на вокзалі. Вони ж допомагають біженцям із харчами.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Нині у хостелі мешкають п’ять родин із гарячих точок України. І всі разом печуть паски для українських бійців.

Якщо ти перебуваєш у зоні бойових дій і тобі необхідна допомога, звертайся до Благодійного волонтерського фонду З Одесою в серці.

До речі, якщо ти досі не знайшов(-ла) ідеального рецепта святкової паски, дивись наші пропозиції, як спекти неперевершену Великодню окрасу столу.