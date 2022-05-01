300-литровый запас воды, лекарства, солнечная панель — как харьковчане оборудовали дом-крепость

Они начали готовиться к войне еще в январе — закупили продукты, запаслись водой, медикаментами, приобрели генераторы и подготовили бомбоубежища. В Харькове есть дом ОСМД, где жители даже во время войны сортируют мусор и заботятся об энергосбережении, а в мирные времена только за отопление платили вдвое меньше городских тарифов.

Хотя значительная часть людей уехала, в доме все же остается 118 человек. Есть семьи с детьми и старики. Для каждого есть запас еды и воды на два месяца.

Еще до войны жители собрались на совещание и решили создать 300-литровый запас воды, обустроить альтернативную канализацию, продумать пути эвакуации через крышу и подвалы.

В подвале также живут животные: коты, шиншиллы, хомяки, морские свинки, собаки, которых спасли из квартир, где владельцы уехали и забыли о них.

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Каждый житель дома имеет свое дело: здесь есть дежурные, охранники, уборщики. Те, кто выехал, помогают медикаментами. А коллеги по ОСМД из других городов страны помогли закупить генераторы и солнечную панель. От нее даже сейчас заряжают ноутбуки, телефоны. Подробности смотри в видео.

Российские спецслужбы планировали в первые дни мая устроить в Одессе провокации и мятежи. Для этого даже пытались привлечь местный криминалитет. Об этом заявили в Национальной полиции Украины. Читай, что ждет Одессу 2 мая.