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300-литровый запас воды, лекарства, солнечная панель — как харьковчане оборудовали дом-крепость

Татьяна Доцяк 01 мая 2022, 12:30

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300-литровый запас воды, лекарства, солнечная панель — как харьковчане оборудовали дом-крепость
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