Сила відродження у кожній кишені! Як зберегти українську культурну спадщину у смартфоні

Щонайменше 70 релігійних об’єктів, 13 музеїв, 33 історичні будівлі та 17 пам’ятників були пошкоджені чи зруйновані внаслідок російського вторгнення. Це дані UNESCO.

Вона спільно з кількома організаціями та Національним музеєм історії України створили проект Backup Ukraine для порятунку культурної спадщини за допомогою телефона. Стати волонтером може кожен українець.

Щодня людина, лише користуючись своїм телефоном, може дійсно робити чіткі 3D-моделі, на які зазвичай витрачається дороге обладнання. Тож така сила тепер у кишені кожного українця, — розповідає один з ініціаторів проекту данець Тао Томсен.

Усе працює дуже просто: відзнятий матеріал завантажується на онлайн-сервіс Polycam, який спеціалізується на 3D-моделюванні.

За допомогою цього застосунку і скануються архітектурні пам’ятки. Їх слід обійти з усіх боків. Готові зображення зберігають у відкритому онлайн-архіві.

Архітектор Максим Камінін впевнений, що ця ініціатива корисна. Адже все зруйноване, яке встигли відсканувати, можна буде відновити в тому самому вигляді.

— Зараз відбувається повномасштабне знищення української культури з боку Російської Федерації. Руйнують історичні будівлі, пам’ятки, скульптури, спалюють книжки. Також зазнають руйнації церкви, яким понад тисячу років.

Тому маємо зробити все можливе, щоб зберегти та передати майбутнім поколінням нашу спадщину. Завдяки проекту Backup Ukraine ми маємо можливість зробити цифрову базу, у яку бомби точно не влучать, — пояснює архітектор.

І якщо пам’ятники та витвори мистецтва можна фільмувати за допомогою смартфона, то великі будівлі радять знімати з дрона. Єдине, про що просять організатори, — узгоджувати всі зйомки з місцевою владою.

Війна показала, наскільки наше житло не пристосоване до можливих викликів. Воно позбавлене будь-яких умов, щоб урятуватись.

Тож архітектори вже зробили важливі висновки. Читай, як будуватимуть нові українські міста та будинки.

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