Що стоїть на книжковій поличці Наді Дорофєєвої — ТОП-5 літературних улюбленців співачки

Мабуть, усі мають власну збірку книг, які найбільше вразили та вплинули на його чи її життя. Українська співачка Надя Дорофєєва поділилась своїми особливими виданнями, які зачепили її та дали поштовх до нових звершень.

Національна книжкова платформа Yakaboo пропонує тобі до уваги ТОП-5 улюблених книжок співачки.

Чоловік на ім’я Уве — перший роман популярного шведського журналіста та блогера Фредріка Бакмана. Це іронічна та водночас зворушлива історія про людей, які з якихось причин стали непотрібні суспільству. Книга навчає мужності бути собою щодня.

Вважаю вміння бачити в людях найкраще дуже корисним і важливим. Читаючи цю світлу і зворушливу книгу, я вкотре впевнилась, що не варто робити раптові висновки про людину, поки не дізнаєшся ближче про її внутрішній світ, — ділиться Дорофєєва.

У цій книзі зібрані вірші про кохання 46 українських поетів та поеток. Туди увійшли твори як класиків, так і сучасних митців.

У збірці представлені чесні, меланхолічні та вразливі, зігріті душею думки людей, які вміють щиро кохати. Тож кожен рядок знайде відгук у твоєму серці.

Зараз любов — те почуття, що дає нам сили жити та йти вперед, надихає та зміцнює віру в найкраще. Тому ці вірші українських поетів і поеток точно доторкнуться до кожного серця, — каже про цю збірку співачка.

Хочеш зазирнути за лаштунки життя кінозірки? Оскароносний актор Меттью Макконагі написав книгу про уроки життя, які він засвоїв.

На його думку, справа зовсім не в успіху, а в тому, як людина сприймає уроки, дані долею. В основу книги ліг особистий щоденник Макконагі, який він вів протягом понад 30 років.

Життя відомих людей часто зовсім не таке, яким здається. Це можна зрозуміти, зазирнувши за лаштунки успіху геніального актора Меттью Макконагі. Дуже відверті й справжні уроки життя, — розповідає виконавиця.

Це видання завоювало увагу багатьох читачів та стало одним з найпопулярніших за останні роки. Ця книга допоможе тобі “влаштувати собі романтику і створити власне променисте, радісне, натхненне життя”.

Тара Шустер ділиться, як їй вдалось перевиховувати себе та стати без перебільшення чемпіонкою з любові до себе. Читай, як знайти в собі несвідомі переконання-самообмеження і позбутись їх, а також зцілити любов’ю приховані емоційні рани.

Ця книга написана за мотивами масштабної експедиції Украї­ною, яка тривала у 2016-2018 роках та охопила всі історичні регіони нашої країни.

В альбомі зібрано історії українців та місць, що надихають, а також дивовижні фото, які показують Україну, яку ти ще ніколи не бачив(-ла). Ініціатором проекту став Богдан Логвиненко.

Яка ж Україна цікава, красива, талановита і справжня! Саме такі думки в мене викликають світлини та історії, які зустрічаються на цих сторінках. Книга, яку хочеться дарувати іншим і поставити на власну книжкову поличку, — відгукується Дорофєєва.

До речі, частина коштів з продажу добірки DOROFEEVA&YAKABOO йде на проект благодійного фонду Соборна для дітей, у яких один або обоє батьків загинули на війні, захищаючи Україну.

Щоб змінити світ довкола треба багато працювати та в першу чергу самовдосконалюватись. У цьому допоможуть п’ять книг, які можуть зробити твоє життя кращим.

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