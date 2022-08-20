Что стоит на книжной полке Нади Дорофеевой — ТОП-5 литературных любимчиков певицы

Пожалуй, у всех есть собственная подборка книг, наиболее поразивших и повлиявших на его или ее жизнь. Украинская певица Надя Дорофеева поделилась своими особыми изданиями, которые затронули ее и дали толчок к новым свершениям.

Национальная книжная платформа Yakaboo предлагает твоему вниманию ТОП-5 любимых книг певицы.

Мужчина по имени Уве — первый роман популярного шведского журналиста и блогера Фредрика Бакмана. Это ироничная и одновременно трогательная история о людях, которые по каким-то причинам стали не нужны обществу. Книга учит мужеству быть собой каждый день.

Считаю умение видеть в людях лучшее полезным и важным. Читая эту светлую и трогательную книгу, я в очередной раз убедилась, что не стоит делать внезапные выводы о человеке, пока не узнаешь поближе о его внутреннем мире, — делится Дорофеева.

В этой книге собраны стихи о любви 46 украинских поэтов. Туда вошли произведения как классиков, так и современных деятелей искусства.

В сборнике представлены честные, меланхолические и уязвимые, согретые душой мысли людей, умеющих искренне любить. Так что каждая строка найдет отклик в твоем сердце.

Сейчас любовь — это чувство, которое дает нам силы жить и идти вперед, вдохновляет и укрепляет веру в лучшее. Поэтому эти стихи украинских поэтов точно прикоснутся к каждому сердцу, — говорит об этом сборнике певица.

Хочешь заглянуть за кулисы жизни кинозвезды? Оскароносный актер Мэттью Макконаги написал книгу об уроках жизни, которые он усвоил.

По его мнению, дело вовсе не в успехе, а в том, как человек воспринимает уроки, данные судьбой. В основу книги лег личный дневник Макконаги, который он вел на протяжении более 30 лет.

Жизнь известных людей часто совсем не такая, какой кажется. Это можно понять, заглянув за кулисы успеха гениального актера Мэттью Макконаги. Очень откровенные и настоящие уроки жизни, — рассказывает исполнительница.

Это издание завоевало внимание многих читателей и стало одним из самых популярных за последние годы. Эта книга поможет тебе “устроить себе романтику и создать собственную лучезарную, радостную, вдохновенную жизнь”.

Тара Шустер делится, как ей удалось перевоспитать себя и стать без преувеличения чемпионкой по любви к себе. Читай, как найти в себе бессознательные убеждения-самоограничения и избавиться от них, а также исцелить любовью скрытые эмоциональные раны.

Ukraїner. Страна изнутри

Эта книга написана по мотивам масштабной экспедиции по Украине, которая продолжалась в 2016-2018 годах и охватила все исторические регионы нашей страны.

В альбоме собраны истории украинцев и мест, которые вдохновляют, а также удивительные фото, которые показывают Украину, которую ты еще никогда не видел(-а). Инициатором проекта стал Богдан Логвиненко.

Какая же Украина интересная, красивая, талантливая и настоящая! Именно такие мысли вызывают фотографии и истории, которые встречаются на этих страницах. Книга, которую хочется дарить другим и поставить на собственную книжную полочку, — отзывается Дорофеева.

Кстати, часть средств от продажи подборки DOROFEEVA&YAKABOO идет на проект благотворительного фонда Соборна для детей, у которых один или оба родителя погибли на войне, защищая Украину.

Чтобы изменить окружающий мир, нужно много работать и в первую очередь самосовершенствоваться. В этом помогут пять книг, которые могут сделать твою жизнь лучше.

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