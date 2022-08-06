Для новых свершений и внутренних побед: пять книг, которые могут сделать твою жизнь лучше

Как было бы здорово, когда можно было бы прочитать всего несколько предложений — и сразу стать лучшим человеком. Все мечты в одну секунду сбылись, а работать стало гораздо легче. Но в реальности для желаемого приходится много самосовершенствоваться.

Однако из этого механизма все же можно выделить одну достаточно реалистичную составляющую, а именно – чтение. Тогда возникает новый вопрос – а что же читать?

Практический психолог Юлия Ворман поделилась своей подборкой книг, которые могут помочь сделать жизнь лучше.

Кэрол Дуэк – Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей

Кэрол Дуэк известный психолог и не одно десятилетие посвятила изучению вопроса, как добиться успеха. За долгие годы работы женщина смогла выявить определенное влияние внутренних установок на личность и ее жизнь.

В своей книге Кэрол Дуэк объяснила, какие мысли приводят человека к провалу, а какие могут открыть путь к самореализации. Поэтому всем, кто стремится к внутреннему росту, может быть интересно открыть для себя новые пути к совершенствованию своей жизни.

Кэрол Теврис и Элиот Аронсон – Допущенные ошибки (но не мной)

Социальные психологи Кэрол Теврис и Элиот Аронсон долгое время исследовали именно механизмы самооправданий, что следуют за неудачами.

Вроде бы такие простые легенды должны помогать справиться со сложностями и восстановить веру в себя. Однако не все так просто, и иногда такие мысли могут стать причиной новых проблем.

Поэтому, если хочешь узнать психологию своих поступков и понять, почему другие люди действуют иначе, книга может стать хорошим путеводителем в мир человеческой психологии. К тому же она может пригодиться и специалистам в области медицины, журналистики, политологии, медиации, права, судопроизводства и криминалистики.

Скотт Лилиенфельд – 50 великих мифов популярной психологии

Профессор психологии Скотт Лилиенфель в своей книге решил развенчать 50 наиболее распространенных мифов психологии, которые могли бы только существовать в нашей жизни.

Автор рассказывает об ошибочных утверждениях о низкой самооценке, кризисе среднего возраста, возможности воспринимать информацию во сне и реальном влиянии классической музыки на умственные способности младенцев.

Каждый миф подвергается детальному, но достаточно понятному анализу, который будет просто воспринимать даже неподготовленного к психологической тематике читателя. К критике прилагаются также практические рекомендации, которые помогут разобраться в себе.

Джонатан Хайдт – Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым

Социальный психолог Джонатан Хайдт исследовал феномен счастья и вывел основные десять великих идей счастья, возникавших за весь период существования человечества на разных континентах.

Некоторые из них помогают разобраться в связи между здоровьем и чувством радости, а другие объясняют, как способ мышления стимулирует оптимизм.

Мартин Селигман – Как научиться оптимизму: Измените взгляд на мир и свою жизнь

Живой классик психологии Мартин Селигман в своей книге утверждает, что даже пессимист можно научить мыслить положительно, путем приобретения определенных навыков. Автор уверен, что именно благодаря такой методике можно научиться получать удовольствие от жизни и идти к новым свершениям.

Однако в беде даже сильным людям бывает довольно непросто. Поэтому читай, какие три книги вдохновляют в сложные времена.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!