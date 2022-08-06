Для нових звершень та внутрішніх перемог: п’ять книг, які можуть зробити твоє життя кращим

Як було б чудово, коли можна прочитати всього кілька речень — та одразу стати кращою людиною. Усі мрії в одну секунду збулися, а працювати стало значно легше. Однак у реальності для бажаного доводиться чимало самовдосконалюватись.

Проте з цього механізму все ж таки можна вилучити одну досить реалістичну складову, а саме – читання. Тоді постає нове питання – а що ж читати?

Практична психологиня Юлія Ворман поділилась своєю добіркою книг, які можуть допомогти зробити життя кращим.

Керол Дуек – Гнучка свідомість. Новий погляд на психологію розвитку дорослих та дітей

Керол Дуек відома психологиня, яка не одне десятиліття присвятила вивченню питання, як досягти успіху. За свої довгі роки роботи жінка змогла виявити певний вплив внутрішніх установок на особистість та її життя.

У своїй книзі Керол Дуек пояснила, які думки приводять людину до провалу, а які можуть відкрити шлях до самореалізації. Тому усім, хто прагне внутрішнього зростання, може бути цікаво відкрити для себе нові шляхи до вдосконалення свого життя.

Керол Тевріс та Еліот Аронсон – Помилки, які були допущені (але не мною)

Соціальні психологи Керол Тевріс та Еліот Аронсон довгий час досліджували саме механізми самовиправдань, які слідують за невдачами.

Нібито такі прості легенди мають допомогти впоратись зі складнощами та відновити віру в себе. Однак не все так просто й іноді такі думки можуть стати причиною нових проблем.

Тому, якщо хочеш дізнатись причини власних вчинків та зрозуміти, чому інші люди діють інакше, книга може стати гарним путівником у світ людської психології. До того ж вона може стати у пригоді й фахівцям у галузі медицини, журналістики, політології, медіації, права, судочинства та криміналістики.

Скотт Лілієнфельд – 50 великих міфів популярної психології

Професор психології Скотт Лілієнфель у своїй книзі вирішив розвінчати 50 найбільш поширених міфів психології, які лише могли б існувати у нашому житті.

Автор розповідає про помилкові твердження про низьку самооцінку, кризу середнього віку, можливість сприймати інформацію уві сні та реальний вплив класичної музики на розумові здібності немовлят.

Кожен міф піддається детальному, але досить зрозумілому аналізу, що буде просто сприймати навіть непідготованого до психологічної тематики читача. До критики додаються також практичні рекомендації, що допоможуть розібратись у собі.

Джонатан Хайдт – Склянка завжди наполовину повна! 10 великих ідей про те, як стати щасливим

Соціальний психолог Джонатан Хайдт дослідив феномен щастя та вивів основні десять великих ідей щастя, які виникали за весь період існування людства на різних континентах.

Деякі з них допомагають розібратись у зв’язку між здоров’ям та відчуттям радості, а інші – пояснюють, як спосіб мислення стимулює оптимізм.

Мартін Селігман – Як навчитися оптимізму: Змініть погляд на світ та своє життя

Живий класик психології Мартін Селігман у своїй книзі стверджує, що навіть песиміста можна навчити мислити позитивно, шляхом набуття певних навичок. Автор впевнений, що саме завдяки такій методиці можна навчитись отримувати задоволення від життя та йти до нових звершень.

Проте у лиху годину навіть сильним людям буває досить непросто. Тому читай, які три книжки надихають у складні часи.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!