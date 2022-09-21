Были жертвами буллинга и прозревали перед иконами. А вдруг украинская литература не скучная?

Сегодня многие из нас заново открывают для себя классическую украинскую литературу, ведь в школе классики казались неинтересными. Все они были слишком “правильными”: родился, творил, умер. На самом же деле биографии украинских писателей пестрят интересными фактами, приключениями и забавными случаями.

Издательство Yakaboo Publishing представляет серию электронных книг Yaka Школа.

Идея создания серии — дать возможность украинским школьникам читать хрестоматийные произведения в электронном виде через мобильное приложение Yakaboo из любого уголка Земли. Война и коронавирус стали настоящими вызовами для обучения, однако у нас есть действенные рецепты для их преодоления.

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Современный формат и оформление делают общение с украинскими классиками непринужденным и открытым даже для тинейджеров. Особенно, если перед этим прочитать самое интересное о наших уважаемых авторах.

Первое, что приходит на ум о биографии Ольги Кобылянской, это ее дружба с Лесей Украинкой и участие в женском движении за эмансипацию. Такая строгая одинокая женщина, которая жила, писала и болела в Черновцах. На самом деле Ольга Кобылянская мечтала о театре и море. Однако актрисой она не стала, отдав предпочтение писательству, а моря при жизни так и не увидела.

О ее безответной любви к поэту и литературоведу Осипу Маковею мы немного слышали, но мало кто знает, что у Кобылянской был ребенок. Она воспитывала внебрачного ребенка своего брата, была настоящей мамой, а затем чудесной бабушкой.

В сборник вошли произведения школьной программы, которые придется вспомнить для ВНО: Impromptu phantasie, Valse mèlancolique, Царівна, Некультурна, Людина, Битва. В каждом из этих произведений много автобиографических моментов.

В детстве его называли Мусей, в семье он общался на русском. На украинском мальчик впервые заговорил в бреду, во время болезни: вся семья испугалась, а Муся стал Михайликом и постепенно перешел на соловьиную. Впрочем, с годами добавились еще семь языков, среди которых татарский и даже цыганский.

С 17 лет Коцюбинский считался “неблагонадежным” и находился под наблюдением полиции даже несмотря на то, что был репетитором дочери начальника винницкой полиции. Полицейских он любил “потроллить”: как-то ему устроили обыск по возвращении из Италии.

“Оружие есть?” — “Да есть!”. Тревожное молчание. Достает карандаш из кармана, улыбается: “Вот мое оружие!”

В электронный сборник вошли все произведения, которые изучаются в школе. Intermezzo, Тіні забутих предків, Сон, Під мінаретами, На острові, Дебют, Хвала життю, Цвіт яблуні, Сміх.

Самым интересным в биографии Ивана Тобилевича можно считать тот факт, что от брака его матери крепостной и отца-приказчика родился украинский театр: драматург, актер, писатель Иван Карпенко-Карый; актер и режиссер Николай Садовский; актер, режиссер, драматург Афанасий Саксаганский; оперная певица и актриса Мария Барилотти-Садовская.

Однако путь к сцене у Карпенко-Карого был долгим. Некоторое время он работал секретарем в полицейской управе Кропивницкого. Впрочем, он был “хорошим копом”: не ругался по-московски и совсем не брал взятки, дружелюбно относился ко всем людям, независимо от состояния.

В сборник серии Yaka Школа входят все пьесы, которые юные украинцы изучают в средней и старшей школе: Мартин Боруля, Наймичка, Бесталанна, Хазяїн, Сто тисяч, Сава Чалий.

Отец украинской прозы до шести лет был слеп, но перед иконой Озерянской Божьей Матери прозрел. Из-за этого удивительного события юноша долгое время хотел принять монашеский постриг, а когда был послушником, то играл в келии на фортепиано.

Впрочем, монахом Квитка-Основьяненко так и не стал по состоянию здоровья. Он стал директором Харьковского театра, где одним из самых ярких представлений был концерт цыган-танцоров. А еще Квитка-Основьяненко основал и несколько лет за свой счет содержал Харьковский институт благородных девиц, в котором могли учиться дочки наименее обеспеченных дворян губернии.

Идеи для своих произведений писатель находил на новом рабочем месте — в суде, который в большинстве своем рассматривал семейные дела.

Электронная книга содержит следующие произведения классика: Солдатський патрет, Конотопська відьма, Маруся.

Избранные произведения. Василь Стефаник

У Стефаника много произведений драматических, даже трагических. Как сформировалось его мировоззрение? В школе низенький Василий был жертвой жесткого буллинга со стороны учащихся и учителей. В какой-то момент он даже думал о самоубийстве. К счастью, в гимназии он потом нажил хороших друзей, с которыми организовал тайный кружок.

Стефаник обожал купаться в холодной воде и всю жизнь соблюдал строгий распорядок в приемах пищи. Двое его сыновей точно знали: кто на ужин опоздал, тот ничего не съест. Кстати, один из сыновей, Юрий, стал писателем, был арестован за принадлежность к ОУН, в 1944-м эмигрировал в Канаду.

Второй сын Стефаника, Семен, стал функционером Коммунистической партии Украины, был заместителем Верховной Рады УССР.

Коллекция, подготовленная к выпуску в электронном формате, включает в себя следующие работы: Камінний хрест, Синя книжечка, Новина, Мамин синок, Катруся, Кленові листки, Святий вечір, Суд, Діточа пригода, Марія, Сини.

Выбранные работы. Пантелеймон Кулиш

Как и Квитка-Основьяненко, Кулиш был из козацкого рода. Его величайшее наследие — это переводы Библии на украинский языке, первый украинский исторический роман Чорна рада и создание первого украинского фонетического алфавита, с помощью которого был напечатан Кобзар.

Кстати, на свадьбе Кулиша Бояром или, как говорится, свидетелем был Тарас Шевченко. Жена Кулиша была писательницей под псевдонимами Анна Барвинок, А. Нечуй-Витер. Во время изгнания супруги жили исключительно на зарплату жены.

Известна и заинтересованность Кулиша в исламе: он был знатоком Библии, искал параллели в Коране, интересовался культурой мусульманских стран.

Коллекция выбранных работ готовится к выпуску в электронном формате и будет содержать следующие работы школьной программы: Чорна рада, Дівоче серце, Жизнь Куліша.

Как ты мог(-ла) убедиться, наша классика совсем нескучная: сейчас такие произведения звучат по-новому, актуально и современно!

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